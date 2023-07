A quasi tre mesi di distanza da Mavic 3 Pro, DJI presenta un nuovo drone, stavolta più economico, ma altrettanto interessante. Si chiama DJI Air 3 ed è un prodotto equipaggiato con una fotocamera grandangolare e un teleobiettivo medio 3x, entrambi da 48 megapixel, promette un’autonomia di volo di 46 minuti, integra un sistema di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale e la trasmissione video O4 in HD, per un assaggio veloce. Per tutti gli altri dettagli, prezzi compresi, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e immagini di DJI Air 3

Nonostante appartenga alla serie Air, questo nuovo drone di DJI è un prodotto completo e in grado di soddisfare la maggior parte degli acquirenti grazie a una nutrita serie di funzioni e a un prezzo abbastanza contenuto in rapporto a quello che ha da offrire.

Caratteristiche e funzioni

DJI Air 3 monta innanzitutto due fotocamere da 48 megapixel: una grandangolare con sensore CMOS da 1/1.3 con FOV di 82° e apertura f/1.7, e un telobiettivo medio (zoom ottico 3X) con medesimo sensore CMOS da 1/1.3 e stessa dimensione dei pixel di 2,4 μm, con FOV di 35° e apertura f/2.8. Entrambe le fotocamere supportano la modalità colore D-Log M a 10 bit (ideale per l’editing) e HLG a 10 bit (gamma dinamica più elevata senza gradazione del colore), possono scattare foto a 12 e a 48 megapixel, e registrare video HDR 4K a 60 fps.

Presente anche il sistema di rilevamento omnidirezionale che rende DJI Air 3 consapevole dell’ambiente, potendo rilevare ed evitare gli ostacoli in tutte le direzioni. Tramite APAS 5.0 i movimenti di scarto sono più fluidi a tutto vantaggio della sicurezza e dell’affidabilità; mentre il difficile lo fanno le lenti fisheye che guardano dappertutto tranne che nell’area inferiore, dove ci sono delle lenti binoculari e un ToF 3D che lavorano insieme per rilevare gli ostacoli.

Presente l’RTH avanzato per tornare al punto di partenza in modo rapido e sicuro, mentre FocusTrack è la funzione di DJI Air 3 che mette un soggetto al centro dell’inquadratura per ottenere scatti e registrazioni accurate, inquadratura che grazie a QuickShots è possibile saggiare in varie salse scegliendo fra Ascesa, Dronie, Cerchio, Spirale, Boomerang e Asteroide. Con MasterShots DJI Air 3 può eseguire invece automaticamente diversi movimenti della fotocamera riprendendo varie clip e modificandole con ritagli, musiche ed effetti per ottenere con facilità dei video elaborati.

Per la prima volta per la serie Air di DJI, arriva anche Volo Waypoint, una funzione che permette all’utente di pianificare in anticipo le rotte di volo e le azioni di ripresa, eventualmente anche di salvarle per ripetere gli stessi movimenti e azioni in un secondo momento. Per il resto c’è l’app LightCut per smartphone, che dà accesso a diverse opzioni creative e di editing fra cui “Effetti Tilt-Shift e “Editing ad un tocco”.

Presente anche il sistema di trasmissione video O4, che funziona fino a una distanza di 20 km e migliora la stabilità della trasmissione in tempo reale, fino a 1080p a 60 fps. Per il resto, segnaliamo la presenza dei sistemi di geolocalizzazione GPS, Galileo e BeiDou, gli 8 GB di memoria interna, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e il Bluetooth 5.2.

Come anticipato, DJI Air 3 promette un’autonomia di volo di un massimo di 46 minuti (42 in volo stazionario) secondo quanto dichiarato dal produttore, il 48% in più rispetto al modello precedente grazie a una batteria da 4241 mAh. Da segnalare anche la nuova stazione di ricarica che supporta una funzione di accumulo dell’energia, e permette agli utenti di trasferire la carica rimanente fra batterie.

Specifiche tecniche e accessori compatibili

pesa 720 grammi

dimensioni da chiuso (eliche escluse): 207 × 100,5 × 91,1 mm (L×L×A)

dimensioni da aperto (senza eliche): 258,8 × 326 × 105,8 mm (L×L×A)

massima velocità ascensionale e di discesa: 10 m/s

velocità massima orizzontale (al livello del mare e senza vento): 21 m/s (19 in UE

altitudine di decollo massima: 6.000 m

massima distanza di volo: 32 km

massima resistenza alla velocità del vento: 12 m/s

angolo di beccheggio massimo: 35°

Qui trovate tutte le altre informazioni e specifiche di DJI Air 3, mentre a seguire gli accessori compatibili:

Set di filtri ND con ND8/16/32/64, che consentono agli utenti ottenere filmati più fluidi e con velocità dell’otturatore inferiori.

Adattatore di alimentazione DJI USB-C da 100 W per ricaricare la batteria e il radiocomando contemporaneamente o i dispositivi mobili tramite le porte USB-C.

Caricabatterie per auto DJI da 65 W: utilizza una porta universale e può ricaricare una batteria, il radiocomando, lo smartphone, il laptop e altri dispositivi.

Galleria immagini

Prezzi e disponibilità di DJI Air 3

DJI Air 3 è disponibile in Italia da oggi sia sul sito ufficiale che presso i rivenditori come Amazon, dove è possibile acquistarlo in varie versioni. A seguire i prezzi di listino delle opzioni in vendita:

DJI Air 3 (con radiocomando DJI RC-N2) al prezzo di 1099 euro ;

; DJI Air 3 Fly More Combo (con radiocomando DJI RC-N2, 2 batterie aggiuntive, la stazione di ricarica e una borsa a tracolla) al prezzo di 1359 euro ;

; DJI Air 3 Fly More Combo (con DJI RC 2 con schermo da 5,5″ 1080p da 700 nit, 2 batterie extra, la stazione di ricarica e altro) al prezzo di 1559 euro.

