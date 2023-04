A circa un anno e mezzo di distanza dal lancio del drone Mavic 3, DJI ha presentato il nuovo DJI Mavic 3 Pro, ennesimo capitolo del drone di punta del produttore cinese.

Rispetto al passato, le principali novità risiedono nel comparto foto-videografico che passa da due a tre fotocamere (introducendo una fotocamera medio-tele) e nell’autonomia che scende di un pelo; nonostante tutto, il prezzo di lancio è rimasto invariato rispetto a quello che DJI aveva scelto per il modello non Pro. Scopriamo tutti i dettagli.

La serie DJI Mavic 3 Pro è ufficiale

Il produttore cinese DJI ha da poco presentato il nuovo drone di punta della serie Mavic, ovvero DJI Mavic 3 Pro (e la sua controparte Mavic 3 Pro Cine leggermente più incentrata sulla magia cinematografica).

Entrambi arriveranno all’inizio del prossimo mese e sono progettati per offrire il nuovo sistema a tripla fotocamera che la stessa fotocamera principale Hasselblad da quattro terzi (a 20 megapixel) inclusa nel modello precedente.

Il sensore sfrutta un obiettivo da 24 mm (come il Mavic 3 standard) ma ora è affiancato da una nuova fotocamera medio-tele da 70 mm (zoom ottico 3x) e una fotocamera con zoom da 166 mm per fornire al creator un’inquadratura più precisa.

Dal punto di vista video, con la fotocamera Hasselblad il DJI Mavic 3 Pro è ancora in grado di registrare video con risoluzione massima pari a 5,1 K (fino a 50 fps) e può eseguire slow-motion a 120 fps con la modalità DCI 4K. La nuova fotocamera 3x può girare video a 4K a 60fps e scattare foto fino a 48 megapixel, il tutto su un sensore CMOS da 1/1,3″. Infine, anche la telecamera tele “standard” del Mavic 3 Pro ottiene un leggero aggiornamento: adesso supporta un’apertura più ampia (f/3.4 contro f/4.4) e può registrare video fino al 4K a 60fps.

La “potenza extra” del rinnovato comparto fotografico si riflette sulle prestazioni della batteria: il tempo di volo (senza sfruttare l’evitamento degli ostacoli APAS 5.0 di DJI tech) scende a 43 minuti rispetto ai 46 offerti dal Mavic 3 “standard”.

Andando oltre, molte altre specifiche del modello standard sono state mantenute anche sul nuovo DJI Mavic 3 Pro: tra queste rientrano la tecnologia “OccuSync” O3+ di DJI, che offre velocità di trasferimento file di 80 MB/s sul dispositivo mobile (tramite Wi-Fi 6) e trasmissione in diretta a risoluzione 1080p a 60 fps al controller DJI RC.

Troviamo anche le classiche modalità intelligenti di DJI come la funzione FocusTrack (per le riprese stabili) e la possibilità di riprendere e modificare automaticamente i video con MasterShots.

Rispetto al DJI Mavic 3 Pro, la versione Cine non cambia molto: le uniche migliorie risiedono nel maggior quantitativo di memoria interna (che passa da 8 GB a ben 1 TB, espandibile comunque tramite schede microSD di tipologia “V30 A2”), essenziale per il supporto alla codifica Apple ProRes (422 HQ, 422 e 422 LT), dato che i filmati registrati con questi codec avranno dimensioni decisamente più importanti.

Principali specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche dei nuovi droni della serie DJI Mavic 3 Pro.

Dimensioni senza eliche (PxLxA): 231,1 x 98 x 95,4 mm (richiuso) e 347,5 x 290,8 x 107,7 mm x 107,7 mm (aperto)

x x (richiuso) e x x x (aperto) Peso: 958 grammi (Mavic 3 Pro) e 963 grammi (Mavic 3 Pro Cine)

(Mavic 3 Pro) e (Mavic 3 Pro Cine) Velocità massime: Ascensionale: 8 m/s Di discesa: 6 m/s Orizzontale (senza vento): 21 m/s Resistenza alla velocità del vento: 12 m/s

Altitudine massima di decollo: 6000 m

Autonomia di volo: 43 minuti

Massima distanza di volo: 28 km

Angolo massimo di inclinazione: 35°

Temperatura operativa: -10° (min), +40° (max)

(min), (max) Memoria interna (espandibile tramite schede microSD di tipo “V30 A2”): Mavic 3 Pro: 8 GB Mavic 3 Pro Cine: 1 TB

Geolocalizzazione (GNSS): GPS + Galileo + BeiDou

+ + Comparto fotografico: triplo Sensore principale by HASSELBLAD : sensore CMOS da 4/3 con risoluzione 20 MP , apertura variabile tra f/2.8 ed f/11 , distanza di messa a fuoco da 1 m a infinito , formato equivalente 24 mm e angolo di visione a 84° Teleobiettivo medio: sensore CMOS da 1/1,3″ con risoluzione 48 MP , apertura f/2.8 , distanza di messa a fuoco da 3 m a infinito , formato equivalente 70 mm e angolo di visione a 35° Teleobiettivo: sensore CMOS da 1/2″ con risoluzione 12 MP , apertura f/3.4 , distanza di messa a fuoco da 3 m a infinito , formato equivalente 166 mm e angolo di visione a 15° Formato foto: JPEG / DNG (RAW)

Risoluzione video (fotocamera principale): Apple ProRes 422 HQ , Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT 5.1K (5120×2700 pixel) a 24 / 25 / 30 / 48 / 50 fps DCI 4K (4096×2160 pixel) a 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120 fps 4K Ultra HD (3840×2160 pixel) a 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120 fps Formato video: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (apple ProRes 422HQ/422/422 LT)

Stabilizzazione: meccanica a 3 assi

Sensori: sistema di visione binoculare omnidirezionale + sensore a infrarossi (parte posteriore del drone)

+ (parte posteriore del drone) Trasmissione video: tramite sistema O3+ (con Wi-Fi 6) Frequenza operativa: 2,400-2,4835 GHz e 5,725-5,850 GHz Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli): FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km

(con Wi-Fi 6) Batteria: Li-ion da 5000 mAh o 77 Wh (peso pari a 335,5 grammi)

da o (peso pari a 335,5 grammi) Caricabatterie: DJI portatile da 65 W (carica la batteria in 96 minuti) DJI USB-C da 100 W (carica la batteria in 70 minuti)



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa dei Mavic 3 Pro sul sito ufficiale di DJI.

Disponibilità e prezzi dei DJI Mavic 3 Pro

Arriviamo alla conclusione ed è il momento di parlare di disponibilità e prezzi dei nuovi droni DJI Mavic 3 Pro che risultano già acquistabili sul sito ufficiale, con data di consegna prevista a partire dal prossimo 9 maggio.

Acquista DJI Mavic 3 Pro sul sito ufficiale di DJI

Di seguito, invece, riportiamo i prezzi di vendita che variano a seconda del pacchetto scelto (nella precedente immagine sono riportate le dotazioni dei vari pacchetti disponibili):

DJI Mavic 3 Pro (con controller DJI RC) al prezzo di 2119 euro

(con controller DJI RC) al prezzo di DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (con controller DJI RC) al prezzo di 2829 euro

(con controller DJI RC) al prezzo di DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (con controller DJI RC Pro) al prezzo di 3539 euro

(con controller DJI RC Pro) al prezzo di DJI Mavic 3 Pro Cine Premum Combo (con controller DJI RC Pro) al prezzo di 4649 euro

A partire dal mese di maggio, poi, i droni saranno anche acquistabili presso i principali rivenditori del settore: su Amazon risulta già pre-ordinabile al minor prezzo garantito. Come anticipato in apertura, il prezzo di partenza è lo stesso che veniva richiesto per l’acquisto del modello non Pro (DJI Mavic 3) che abbiamo avuto modo di provare lo scorso anno: una buona notizia per i potenziali acquirenti.

