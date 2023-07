Anche i servizi di streaming, sia audio che video, stanno diventando più costosi e ora sembra che Spotify stia per aumentare i prezzi del suo abbonamento premium. Il rincaro potrebbe essere imminente per gli utenti negli Stati Uniti prima di colpire anche quelli nel resto del mondo.

Secondo Quanto riferito dal Wall Street Journal, Spotify avrebbe in programma di aumentare i prezzi per il suo abbonamento Premium di un dollaro a partire da questa settimana negli USA.

Il prezzo diventerebbe quindi di 10,99 dollari al mese per il singolo piano Spotify Premium, ma al momento non è chiaro se la società aumenterebbe anche i prezzi per altri piani a pagamento.

Negli Stati Uniti Spotify Premium è disponibile al prezzo di 9,99 dollari al mese da quando è stato lanciato oltre un decennio fa, quindi un aumento potrebbe essere lecito, ma è anche vero che i rincari non sono mai graditi a prescindere.

Apple, Google e Amazon hanno già aumentato i prezzi dei loro servizi in più mercati e secondo il WSJ anche Spotify Premium diventerebbe più costoso in dozzine di mercati a livello globale a partire dai prossimi mesi.

Attualmente non ci sono notizie ufficiali sull’imminente aumento dei prezzi si Spotify Premium, ma un rincaro sembra quantomeno nell’aria.

