A due settimane dal lancio, TikTok Music comincia a espandersi arrivando in altri Paesi. Si tratta di un nuovo servizio di streaming musicale della nota azienda cinese ByteDance, una soluzione che ci si aspetta faccia concorrenza a servizi come Spotify, Apple Music e simili.

Inizialmente disponibile solo in Brasile e Indonesia, due dei mercati più grandi non occidentali, in queste ultime ore TikTok Music ha incluso nella campagna di beta test chiusa anche altri utenti, selezionati in Australia, Messico e Singapore, secondo un comunicato stampa condiviso da The Verge. A questi ultimi sarebbero stati offerte 3 mesi di TikTok Music gratuiti, utenti che probabilmente serviranno a ByteDance per ultimare il servizio prima di una disponibilità più estesa.

Cos’è TikTok Music e quanto costa

“TikTok Music è un nuovo tipo di servizio musicale che combina il piacere della scoperta musicale di TikTok con un servizio di streaming di musica che mette a disposizione milioni di brani di migliaia di artisti” si legge nel comunicato stampa in questione.

Al momento gli utenti interessati (dei mercati selezionati) possono quindi scaricare la beta dell’app TikTok Music direttamente dall’App Store, dal Google Play Store o da music.tiktok.com, sito web in cui è possibile scaricare anche l’app per PC e Mac (serve Rosetta) e reperire diverse informazioni su questo nuovo servizio di TikTok.

Si evince ad esempio che, volendo, gli utenti possono sincronizzare il loro account TikTok con questa nuova app per trovare tutto nell’app classica di TikTok, che si può partecipare personalmente alle community con commenti, scoprire nuovi contenuti e connettersi con altre persone, che è possibile importare la propria libreria musicale, creare playlist collaborative, trovare brani cercando le parole dei testi, visibili fra l’altro in tempo reale, o identificare i brani in ascolto nei dintorni à la Shazam, fra le altre cose.

TikTok Music in Australia costa 8,99 dollari canadesi al mese (Individual Plan, scontato da 11,99), prezzo che, come negli altri casi, non pone limiti per scaricare o saltare/cambiare brani. Altrimenti è possibile scegliere fra altri due piani: a 5,99 dollari canadesi al mese c’è lo Student Plan riservato agli studenti universitari, oppure il Family Plan, che costa 18,99 dollari canadesi e, oltre a integrare un sistema di blocco dei contenuti espliciti, è disponibile per un massimo di 6 account. In tutti i casi citati TikTok Music include 3 mesi di prova gratuita.

Al momento non si sa né se e né quando TikTok Music arriverà in Italia, nonostante la stessa ByteDance abbia riportato nel comunicato stampa citato che “ulteriori notizie sul lancio di TikTok arriveranno nei prossimi mesi”.

