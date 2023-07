Alla ricerca di qualche nuovo affare tech? Allora potreste dare uno sguardo alle proposte “tech weeks” a disposizione su eBay, che comprendono sconti su smartphone, tablet, informatica, smartwatch, cuffie wireless, smart TV e tanto altro. Le offerte sono valide fino al 6 agosto 2023, salvo esaurimento scorte: scopriamo insieme una selezione delle più intriganti.

Tante offerte sulla tecnologia con le tech weeks

Le offerte disponibili su eBay sono tantissime e spaziano per diverse categorie: tra gli scaffali virtuali possono troviamo prodotti Apple, come iPhone 14 e iPhone 14 Pro, ma anche smartwatch di varie fasce di prezzo, console da gaming, smart TV, cuffie, accessori, tablet e molto altro. In alcuni casi gli sconti toccano scorte piuttosto risicate, quindi se trovate qualcosa di vostro interesse vi conviene approfittarne subito.

Senza ulteriori indugi, vediamo una piccola selezione delle offerte eBay più interessanti:

Offerte Apple

Altre offerte tech

Se le offerte qui sopra non vi bastano, potete seguire il link qui sotto per consultare tutte le altre a disposizione su eBay. Per restare sempre al passo con i migliori sconti e le proposte del momento, potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech. Siete riusciti a trovare qualche ribasso di vostro gradimento?

Tutte le offerte eBay

Leggi anche: Recensione Apple MacBook Air M2: molto meglio di Air M1 ma a che prezzo