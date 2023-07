Llama 2 è la nuova generazione del modello di linguaggio di Meta presentato oggi, gratuito e pensato anche per la ricerca e soprattutto l’utilizzo commerciale. Mark Zuckerberg lo ha annunciato con Microsoft come partner, di supporto a Meta per rendere questa nuova generazione di Llama più versatile e spendibile, essendo open source, per offrire ad aziende, startup e ricercatori l’accesso agli strumenti di intelligenza artificiale.

“Riteniamo che un approccio aperto sia ideale per sviluppare i modelli di intelligenza artificiale di oggi, in particolare quelli in rapido sviluppo come l’IA generativa. Rendendoli disponibili per chiunque possiamo avvantaggiare tutti. Fornire ad aziende, startup, ricercatori e imprenditori degli strumenti che sarebbe difficile realizzare da sé, con una potenza di calcolo a cui non sarebbe possibile accedere, ha modo di aprire loro un mondo di opportunità per sperimentare e innovare, oltre che essere utili in termini economici e sociali”.

Cos’è Llama 2 di Meta (e Microsoft)

In occasione dell’evento Microsoft Inspire, Meta e Microsoft hanno annunciato la disponibilità e il supporto di Llama 2 sulla piattaforma cloud Microsoft Azure e su Windows. Si tratta di una novità importante perché apre la strada a una nuova generazione del modello di linguaggio di grandi dimensioni di Casa Zuckerberg, un LLM (Large Language Model) che ha, come spesso accade per prodotti simili, un focus particolare sui principi di responsabilità secondo quanto riportato dall’azienda. Alla base di Llama 2 c’è difatti un approccio open source che promuove la trasparenza e l’uso responsabile, con politiche di sicurezza di supporto create per prevenire abusi di vario genere (attività criminali, condivisione di informazioni false e spam).

E rispetto al precedente Llama 1, annunciato nei mesi scorsi e destinato esclusivamente ad accademici e ricercatori, questa nuova versione oltre a essere open source è migliore su vari aspetti, principalmente perché è stata addestrata su una mole di dati superiore del 40%, con una lunghezza del contesto doppia e per quanto riportato poc’anzi in termini di sicurezza.

Per sua natura Llama 2 consente a sviluppatori, interessati e ovviamente alle aziende di fare da base per creare delle nuove soluzioni per i propri scopi, ad esempio chatbot come ChatGPT o intelligenze artificiali che generano immagini come Dall-E, da integrare nei propri servizi in vario modo.

In tutto questo, Microsoft veste i panni di azienda collaboratrice, o meglio, di “partner preferito” di Meta, considerando l’integrazione in Microsoft Azure per creare e potenziare gli strumenti nativi del cloud come il filtro di contenuti e le funzioni di sicurezza. Le due aziende, si legge nel comunicato stampa, promuovono insieme un approccio aperto per fornire un accesso più semplice alle tecnologie di intelligenza artificiale, sono impegnate nella democratizzazione dell’accesso ai modelli IA come Llama 2, GPT e simili. Ma per Microsoft questo è anche un altro strumento che, assieme alle soluzioni di OpenAI, serve per stare al passo con i rivali dell’intelligenza artificiale come Google, che proprio negli scorsi giorni ha resto disponibile anche in Italia e in Europa Google Bard.

Ad ogni modo, sono reperibili maggiori informazioni e dettagli nel sito web dedicato, dove è possibile fra l’altro scaricare Llama 2 dopo averne richiesto l’accesso da qui inserendo alcuni dati personali e accettando i termini e le condizioni relative.

