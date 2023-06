Radeon RX 7800 XT sarà probabilmente la prossima scheda grafica AMD destinata al mercato consumer basata su architettura RDNA3. L’inedito modello è stato oggetto di diverse indiscrezioni nel corso dell’ultima settimana, non solo per quanto riguarda le possibili prestazioni, ma anche per via dei primi avvistamenti sul database dell’Eurasian Economic Commission, organo che solitamente ne anticipa il lancio per tutte le validazioni del caso.

AMD Radeon RX 7800 XT: uno sguardo alle possibili specifiche tecniche

Ma andiamo con ordine. A dare il via alle indiscrezioni sulla Radeon RX 7800 XT, è stata Forbes che, in occasione di un’intervista con il CEO AMD, Lisa Su, ha avuto modo di scattare alcune foto presso il quartier generale dell’azienda “scovando” quella che sembra a tutti gli effetti il cuore della prossima scheda grafica gaming, ossia la GPU Navi 32. L’immagine ovviamente non offre spunti di carattere tecnico, mentre confermando l’esistenza del chip AMD, in realtà viene da chiedersi perchè il produttore abbia posticipato così a lungo il lancio, oramai a distanza di sei mesi dai modelli di punta della serie Radeon RX 7900.

A riportare sotto i riflettori la Radeon RX 7800 XT ora è invece l’ECC che, come anticipato sopra, ha registrato la validazione di due nuovi modelli di Radeon RX 7800 XT prodotti dal partner ASRock, dando quantomeno conferma del nome del prodotto e del quantitativo di VRAM, ossia 16 GB (GDDR6).

Anche in questo caso non emergono particolari dettagli tecnici, tuttavia le specifiche di Navi 32 non sono un segreto, così come la roadmap AMD che per il mercato consumer ha previsto un totale di tre GPU RDNA3, nell’ordine: Navi 31, Navi 32 e Navi 33, soluzione quest’ultima che equipaggerà verosimilmente i modelli di fascia media e medio/bassa. AMD Navi 32, o Radeon RX 7800 XT, è accreditata di 60 Compute Unit e un totale di 3.840 Stream Processor; al pari di Navi 31 – RX 7900 XT/XTX – sarà costruita con un approccio chiplet e un mix di tecnologia a 5nm e 6nm (TSMC). I 16 GB di memoria saranno di tipo GDDR6 con interfaccia a 256 bit, mentre non mancherà l’Infinity Cache di 3a gen, 60 core destinati al ray-tracing (2a gen) e tutte le migliorie introdotte da AMD con l’ultima architettura RDNA3.

Il design non dovrebbe essere lontano dalla serie Radeon RX 7900, così come il sistema di dissipazione, i requisiti di alimentazione e il TBP – Total Board Power – stimato attualmente sui 275 watt (qualcuno ipotizza anche 300W). Ma mettiamo nero su bianco quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche della Radeon RX 7800 XT, il tutto in attesa delle prime conferme ufficiali o di qualche benchmark preliminare che a questo punto non dovrebbe tardare ad arrivare.

AMD RADEON RX 7800 XT – Scheda tecnica (da confermare)



Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 60

Stream Processor 3.840

Ray Accelerator 60 (2a gen)

TMU 240

ROP 128

Memoria 16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1

Display Port 2.1

TBP 275W?

Alimentazione PCI-E 8pin

Uno sguardo alle possibili prestazioni

Al momento non esistono benchmark della Radeon RX 7800 XT, tuttavia il noto esperto di hardware IgorWallossek – Igor’s LAB – ha condotto alcune simulazioni utilizzando una Radeon PRO W7800 32 GB che, montando una GPU Navi 31 da 4.480 Stream Processor, è stata appositamente “aggiustata” lato VRAM allocando artificialmente un pool di memoria da 16 GB per limitare lo spazio di memoria libero destinato ad altri carichi di lavoro (come il gaming ad esempio).

In realtà non si può escludere che AMD utilizzi la stessa soluzione sulla Radeon RX 7800 XT, lasciando Navi 32 alla Radeon RX 7800, possiamo però dire che lo scenario ricreato da Igor’sLAB potrebbe avvicinarsi alla realtà, simulando sostanzialmente la migliore versione possibile della Radeon RX 7800 XT, se non dal lato frequenza di clock quantomeno sotto il profilo delle Compute Unit e della potenza di calcolo della GPU.

Ribadendo ancora una volta che si tratta di una simulazione – non troppo lontana alla realtà, secondo noi – i risultati che vengono fuori da questa prova non sono molto incoraggianti; rispetto a una Radeon RX 6800 XT, la nuova scheda offre un miglioramento del 4% a 1080P, dell’8% a 1440P e sino al 12% in 4K. Se però consideriamo che la serie PRO di AMD è ottimizzata sotto il profilo energetico – TBP 260 watt – mentre la variante gaming RX 7800 XT offrirà diverse ottimizzazioni per BIOS, TBP e frequenze, le cose potrebbero migliorare pur rimanendo sostanzialmente dietro a una NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB.

Queste al momento le ultime indiscrezioni sull’inedita AMD Radeon RX 7800 XT; AMD ad oggi non ha ancora lasciato trapelare informazioni su specifiche/prestazioni, data di lancio o prezzo che, con prestazioni di questo livello, dovrebbe scontrarsi al massimo con la GeForce RTX 4070 Ti (qui la nostra Recensione) nella fascia nella fascia 780-800 euro.

