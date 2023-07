Ogni anno a settembre il Consorzio Unicode prende in considerazione nuove emoji da aggiungere al set esistente. Con l’avvicinarsi del World Emoji Day del 17 luglio, il blog Emojipedia ha rilasciato una bozza con le nuove emoji proposte per essere selezionate e introdotte su iOS 17.

Quest’anno sono state prese in considerazione un totale di 108 nuove emoji, comprese le variazioni per il colore della pelle e il genere. L’elenco include anche quelle che vengono definite “versioni direzionali” e che sono orientate a destra in più contesti.

Altre novità includono un paio di teste che si scuotono, un lime, una catena spezzata, un fungo e nuove emoji familiari di genere neutro.

Non appena il Consorzio Unicode avrà approvato formalmente i nuovi pittogrammi, saranno adottati da aziende come Apple e incluse in un aggiornamento di iOS, iPadOS e macOS e quindi potranno essere utilizzate in app quali WhatsApp.

La storia suggerisce che le nuove emoji potrebbero non apparire subito dopo l’introduzione, poiché in genere i nuovi pittogrammi attendono aggiornamenti software che vengono rilasciati più avanti.

Apple ha aggiornato solo di recente la raccolta di emoji in iOS 16.4, eppure è stata rilasciata a marzo, quindi quelle nuove potrebbero diventare effettivamente disponibili nel 2024.

