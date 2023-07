In un evento ricco di novità, che ha visto l’annuncio del pieghevole Magic V2 e del tablet MagicPad 13, il produttore cinese HONOR ha lanciato anche un nuovo prodotto destinato a far parlare di sé: si tratta di HONOR Smart Screen 5, un televisore premium dalle specifiche tecniche di alto livello e dal design raffinato. Andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche e i prezzi di questa nuova proposta.

HONOR Smart Screen 5 è un televisore bezel-less con performance da top di gamma

Il nuovo prodotto di casa HONOR, lanciato nelle due versioni da 65 e 75 pollici, si distingue per la sua struttura bezel-less e per il supporto alla risoluzione 4K. Ma non è tutto: grazie al sistema operativo MagicOS, sviluppato direttamente dall’azienda, HONOR Smart Screen 5 promette un’esperienza utente fluida e intuitiva, ricca di funzioni esclusive pensate proprio per arricchire l’esperienza d’utilizzo con il televisore.

Tra queste menzioniamo la connessione multi-dispositivo, che permette di collegare lo schermo con altri dispositivi dell’azienda, come smartphone, tablet o laptop, per condividere file, immagini o video. Tra le varie funzioni di interconnessione intelligente c’è anche la condivisione delle chiamate, che consente di rispondere alle chiamate telefoniche direttamente sullo schermo della TV. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz, questo televisore si dimostra particolarmente adatto per gli e-sport.

HONOR Smart Screen 5 vanta un display 4K di alta qualità, capace di mostrare ben 1,07 miliardi di colori; offre anche un’ampia gamma cromatica di livello cinematografico DCI-P3, un’elevata precisione del colore di △ E≈2 e un rapporto schermo-corpo superiore al 98%. E non è finita qui: il dispositivo supporta la decodifica 4K HDR10 e sfrutta le più recenti tecnologie AI-PQ e AI-SR per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine.

Come anticipato poco sopra, il grande schermo del nuovo televisore di HONOR è pensato per garantire prestazioni di alto livello nel campo degli e-sport. Il dispositivo offre infatti una modalità di gioco esclusiva, supporta una frequenza di aggiornamento variabile VRR completa da 48Hz a 144Hz e garantisce una latenza ridotta al millisecondo in modalità ad alta frequenza di aggiornamento a 240Hz.

Il nuovo HONOR Smart Screen 5 è alimentato dal chip di punta 4K MT9653, che lo rende la prima smart TV a superare il più alto livello di certificazione a quattro stelle per i giochi cloud Tencent START, che dovrebbe garantire quindi un’esperienza di gioco fluida e senza problemi di alcun tipo. Infine, il televisore è dotato di una fotocamera ultra-grandangolare AI da 50 megapixel, in grado di offrire funzionalità smart avanzate.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo televisore HONOR Smart Screen 5 sarà disponibile in prevendita in Cina a partire dal 12 luglio, mentre la vendita ufficiale inizierà l’8 luglio. Il prezzo al dettaglio suggerito per il modello da 65 pollici è di 3.999 yuan (circa 500 euro al cambio attuale), ma sarà possibile acquistarlo a un prezzo promozionale di 3.699 yuan (circa 460 euro) in occasione del lancio. La versione da 75 pollici, invece, avrà un prezzo di listino consigliato di 5.299 yuan (circa 660 euro).

