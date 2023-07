Dopo aver visto l’enorme modello QLED di Samsung, è il momento di scoprire insieme la nuova gamma TV 2023 di Hisense, che comprende modelli fino a 85 pollici con tecnologie OLED, QLED e Mini-LED ULED. La nuova gamma è pensata per soddisfare sia i più appassionati puristi audio e video, sia i videogiocatori più incalliti, sia le persone alla ricerca di un rapporto qualità-prezzo favorevole.

Hisense presenta le novità 2023 con Mini-LED ULED, OLED e QLED

Sul segmento high-end spicca la gamma Mini-LED ULED delle serie UXKQ, U8KQ, U7KQ e U6KQ: questi modelli sono caratterizzati da pannelli tra i 55 e gli 85 pollici con picchi di luminosità molto elevati (rispettivamente fino a 2000, 1500, 1000 e 600 nit) e dalla presenza del nuovo processore Hi-View Engine e della tecnologia Quantum Dot. Tutti offrono la risoluzione 4K con alte frequenze di refresh, Dolby Vision IQ (Dolby Vision sul modello U6), Dolby Atmos e CineStage X Surround fino a 4.1.2 CH. A bordo la piattaforma VIDAA U7 SMART OS (U6 sulla serie U6KQ), che va a migliorare le funzioni di ricerca e di scoperta dei contenuti e offre maggiori possibilità di personalizzazione.

Non sono da meno le smart TV della serie A85K con pannello OLED 4K da 55 e da 65 pollici, con neri profondi, colori brillanti e ampio angolo di visione. Tra le tecnologie presenti possiamo citare Infinite Black, OLED Colour, Pixel Maintenance, Dolby Vision IQ e 120 Hz Ultra Motion, con tanto di connettività Wi-FI 6E. La piattaforma VIDAA U7 SMART OS supporta l’interazione vocale. La gamma viene commercializzata con uno stand centrale rotabile, utile per orientare al meglio la TV.

Sulla fascia media sono disponibili i modelli Hisense E7KQ, A7KQ ed E7KQ Pro con pannelli QLED. Le prime due gamme sono disponibili nelle versioni da 43, 50, 55 e 65 pollici, mentre E7KQ Pro arriva nelle varianti da 55, 65 e 75 pollici. Tutte offrono le tecnologie Direct Full Array, Quantum Dot Color e Dolby Vision (IQ per E7KQ Pro), e soddisfano anche i possessori di console da gaming grazie a Game Mode Plus. Il modello Pro si spinge oltre con Game Mode Pro, con input lag ulteriormente ridotto e un Variable Refresh Rate (VRR) fino a 144 Hz in 4K per una maggiore fluidità.

Chi vuole spendere meno può puntare alla serie A6K, disponibile in otto varianti con pannelli LED che partono da 43 pollici e arrivano fino a 85 pollici di diagonale. Si tratta di modelli UHD 4K moderni con tecnologie come Direct Full Array, Precision Colour, Dolby Vision, HDR10+ e non solo. Chiude le novità Hisense 2023 la serie A5KQ, composta da modelli QLED da 32 e 42 pollici pensati per chi desidera smart TV più compatte da posizionare negli ambienti meno spaziosi della casa.

Prezzi e uscita della nuova gamma 2023 Hisense

I TV della nuova gamma 2023 di Hisense saranno tutti disponibili sul mercato italiano entro la fine del mese di luglio 2023 ai seguenti prezzi di partenza consigliati:

Mini-LED ULED : UXKQ da 2199 euro U8KQ da 1099 euro U7KQ da 749 euro U6JQ da 699 euro

: OLED : A85K da 1399 euro

: QLED : E7KQ Pro da 649 euro E7KQ da 399 euro A7KQ da 499 euro A5KQ da 299 euro (già disponibili)

: LED : A6K da 349 euro

