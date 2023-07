Samsung annuncia l’arrivo in Italia dell’attesissimo TV QLED Q80C da 98 pollici, che va ad ampliare la linea di TV premium fornendo un ventaglio ancora più ampio di opzioni. La nuova smart TV è già disponibile in preordine: vediamo cosa offre e a quale prezzo.

L’enorme Samsung QLED Q80C da 98″ è disponibile in Italia

Sembra proprio che Samsung abbia tutta l’intenzione di puntare molto sugli schermi grandi, vista la dimensione del nuovo TV QLED. “Negli ultimi anni è aumentata la richiesta di schermi sempre più grandi. Noi di Samsung ci impegniamo a offrire prodotti di livello superiore in grado di migliorare la vita dei consumatori e di rispondere alle loro attuali esigenze“, ha infatti dichiarato Jose Barreiro-Lopez, Vice Presidente di Europe Visual Display Office presso Samsung Europe. “Questa nuova integrazione extra-large alla nostra line-up di QLED è particolarmente entusiasmante e garantisce un’esperienza di intrattenimento più immersiva, per sentirsi al cinema, allo stadio o nel pieno dell’azione di un gioco. Samsung apre le porte a nuovi livelli di intrattenimento grazie al supporto di una tecnologia rivoluzionaria e alla collaborazione con content partner straordinari, abilitando qualunque tipo di esperienza.”

Il Q80C da 98 pollici è alimentato da un processore Neural Quantum 4K, con tecnologia AI Upscaling capace di adattare le immagini a una diagonale extra-large potenziando nitidezza e profondità. Quantum HDR+ permette di cogliere i dettagli più piccoli nelle scene chiare e scure, e in combinazione con il volume colore al 100% di Quantum Dot offre agli spettatori una grande varietà di sfumature per apprezzare ogni tipo di immagine. A disposizione la modalità EyeComfort che aiuta a ridurre l’affaticamento visivo: questo grazie a un apposito sensore integrato che va a regolare automaticamente tono e luminosità del pannello in base all’orario di visione. La sera attiva la riduzione del livello di luce blu, per immagini più calde e meno stancanti per gli occhi.

Lato design il nuovo TV è studiato per integrarsi al meglio nell’ambiente domestico, senza risultare troppo “pesante” vista la sua dimensione non esattamente compatta. Offre una cornice sottile e un profilo piuttosto esile, ma questo non significa che Samsung non abbia pensato a prestazioni premium a livello audio: il sistema Dolby Atmos garantisce un suono di alta qualità, Object Tracking Sound Lite cattura le scene con un audio che traccia ciascun movimento, mentre Q-Symphony garantisce una sinergia completa e sincronizzata tra altoparlanti TV e soundbar, per un’esperienza sonora a 360 gradi.

Anche il nuovo modello QLED da 98 pollici integra Samsung Smart Hub, l’interfaccia utente che raggruppa le preferenze in un unico posto. Per i giochi non manca Samsung Gaming Hub, un’applicazione basata sul cloud che offre un’ampia gamma di titoli tra i quali Fortnite, Minecraft Legends e i capitoli Forza. L’esperienza diventa più fluida grazie a Motion Xcelerator Turbo+, e i professionisti del pad possono provare FreeSync Premium Pro per una minore latenza e assenza di tearing e stuttering.

Gli amanti delle serie TV possono scoprire i tanti contenuti di Samsung TV Plus, un servizio offerto gratuitamente sui modelli dal 2016 in avanti e sui dispositivi Samsung Galaxy relativamente recenti (da Android 8.0 Oreo in avanti). Non manca il supporto Philips Hue Sync, che aggiunge una nuova dimensione all’intrattenimento con la possibilità di sincronizzare l’illuminazione con l’esperienza di visione o di gioco.

Per chi se lo stesse chiedendo, la nuova smart TV misura 2180,6 x 1306,8 x 350 mm.

Prezzo e disponibilità del TV Samsung Q80C da 98 pollici

Come prevedibile, Samsung QLED Q80C da 98 pollici è disponibile in Italia a una cifra non proprio per tutti, ma d’altronde si rivolge a un certo tipo di mercato. Il nuovo TV QLED è in preordine al prezzo consigliato di 7499 euro con una promozione di lancio, valida fino al 30 luglio 2023 in tutti i punti vendita fisici e online: coloro che lo acquisteranno riceveranno in omaggio la soundbar Q930C, dal valore di 999 euro. Servirà solo registrare l’acquisto tramite il sito Samsung Members entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto.

