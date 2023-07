Firefly è un servizio di Adobe basato sull’intelligenza artificiale e pensato per alimentare la creatività, uno strumento che consente di generare immagini, giocare con i colori, trasformare il testo, applicare degli effetti e fare altro, sia su Photoshop che su altri software come Express e Illustrator. Nelle scorse ore l’azienda ha annunciato una sorta di aggiornamento globale di Adobe Firefly, che ora supporta messaggi in oltre 100 lingue rendendosi più universale e versatile, consentendo cioè agli utenti di buona parte del mondo di usarla più facilmente.

Nello specifico, il servizio web standalone Firefly ora supporta i messaggi di testo in 103 lingue, servizio che sarà localizzato in 20 lingue, con le versioni in francese, tedesco, giapponese, spagnolo e portoghese brasiliano già disponibili. In questo modo le persone che ne fanno uso per scopi commerciali saranno di molto agevolate a usare un servizio che, nonostante i pochi mesi di vita, ha già generato oltre un miliardo di risorse sul sito web e in Photoshop, un successo mai visto prima per due release beta secondo quanto dichiarato da Adobe. Il perché di un successo simile è in parte spiegabile dalle potenzialità di Firefly visibili ad esempio in questo video:

Dal suo lancio a marzo, Adobe ha integrato Firefly su alcuni suoi software oltre a Photoshop come strumento utile per potenziare la creatività e l’immaginazione, software che è disponibile ora anche in una versione aziendale: Firefly for Enterprise. Nasce in sostanza come una soluzione utile per Adobe per addestrare Firefly con le risorse dei brand, e, d’altra parte, alle aziende come strumento per creare contenuti in linea con la propria filosofia, cioè personalizzati e più specifici per far sì che generino contenuti aderenti al loro stile e linguaggio.

E per quel che riguarda la trasparenza, l’etica dell’intelligenza artificiale, Adobe tiene a sottolineare inoltre che i contenuti di Firefly vengono addestrati su set di dati unici ed etichettati automaticamente con le Content Credentials: una tecnologia gratuita e open source che fa da etichetta informativa digitale utile per mostrare informazioni di vario tipo come quali il nome, la data e gli strumenti usati per creare e modificare un’immagine. Questa “etichetta informativa digitale” rimane associata ai contenuti ovunque vengano usati o archiviati rispettando così la trasparenza e un uso responsabile dei contenuti digitali.

