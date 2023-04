Oggi Adobe ha annunciato l’intenzione di aggiungere strumenti di sintesi video basati sull’intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti di punta Premiere Pro e After Effects.

Gli effetti video generativi saranno possibili grazie ad Adobe Firefly, una modalità di sintesi delle immagini che includerà strumenti di generazione video e audio.

FireFly utilizza il modello di intelligenza artificiale di Adobe chiamato Sensei e consente agli utenti di creare e modificare audio, video, illustrazioni e modelli 3D attraverso un input testuale, come i sistemi di IA generativa DALL-E e ChatGPT.

Adobe mostra i prossimi strumenti video basati sull’intelligenza artificiale

Integrando l’intelligenza artificiale Adobe punta a semplificare e velocizzare l’operato dell’utente e ne dà dimostrazione in una demo pubblicata sul suo blog in cui Firefly for Video genera una colonna sonora di sottofondo ed effetti sonori, cambia la stagione, localizza e illumina il volto di una persona e genera trascrizioni audio, il tutto tramite input testuali.

Adobe menziona anche altre funzionalità basate sull’input testuale, come animazioni di testi e loghi, creazione automatica di storyboard e “co-piloti” creativi che possono presumibilmente aiutare gli utenti a padroneggiare le capacità di editing del software.

La scorsa settimana Adobe ha annunciato che sta integrando l’editing video basato su testo in Adobe Premiere Pro che consentirà agli editor di tagliare e riorganizzare i video in base alle trascrizioni del parlato rilevate automaticamente estratte dai video clip.

Per vedere le effettive capacità dei nuovi strumenti di Adobe basati sull’intelligenza artificiale bisognerà attendere il rilascio della nuova versione di Premiere Pro previsto per maggio.

