Adobe annuncia una nuova rivoluzione per la sua suite di software per la produttività. La nuova funzionalità di intelligenza artificiale generativa Firefly, infatti, è disponibile (per ora in beta) anche per Adobe Illustrator, arricchendo le potenzialità del software e accelerando lo sviluppo delle variazioni di colore per i lavori di grafica. L’annuncio rappresenta un nuovo passo in avanti del programma con cui Adobe punta ad arricchire i suoi software con nuovi strumenti di intelligenza artificiale.

Adobe annuncia l’integrazione di Firefly in Illustrator

L’intelligenza generativa diventa sempre più integrata nei software di Adobe con il debutto di Firefly tra gli strumenti a disposizione degli utenti di Illustrator. La nuova funzione è disponibile ora in beta con l’obiettivo di offrire un potenziamento dei flussi di lavori degli utenti che sfruttando il software di Adobe per la creazione di progetti grafici, dai più semplici ai più avanzati. Il debutto arriva a breve distanza dal lancio di Generative Fill per Photoshop.

Il nuovo sistema, denominato Generative Recolor, si articola in diverse funzioni, garantendo un’acquisizione del colore più rapida oltre che la possibilità di sperimentare e testare nuove soluzioni in breve tempo. A partire da un singolo file grafico, inoltre, è possibile generare molteplici variazioni di colore da utilizzare, in modo completo, su tutti i propri progetti.

Generative Recolor è ora integrata nell’applicazione di Illustrator (per ora solo in inglese) ed è disponibile in versione beta. La funzione è disponibile nel menu Edit, sotto la voce Edit Colors. Per tutti gli utenti Illustrator, quindi, c’è la possibilità di iniziare da subito a sperimentare con i nuovi strumenti di intelligenza artificiale. Per l’utilizzo, infatti, non sono previsti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti da Illustrator.

Ashley Still, vicepresidente senior per i media digitali di Adobe, dichiara: “Adobe Illustrator è lo strumento alla base di molti dei design più iconici del mondo, dai loghi dei marchi alle confezioni dei prodotti. Firefly aiuterà i clienti ad accelerare il loro processo creativo e a risparmiare innumerevoli ore, facilitando al contempo ideazione, sperimentazione e creazione di risorse rapide”.

