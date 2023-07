Tra i moltissimi notebook che abbiamo visto in questo Prime Day 2023, una delle migliori offerte è stata riservata all’MSI Modern 14, una nostra vecchia conoscenza che, grazie alla campagna Amazon, si può portare a casa risparmiando un bel 40% sul prezzo di listino. Ribadendo ancora una volta che le offerte Prime Day terminano a mezzanotte, la soluzione targata MSI è a nostro avviso molto allettante, in quanto con poco più di 400 euro offre tutto il necessario per soddisfare le esigenze di un’ampia fascia dell’utenza media, riuscendo a gestire sostanzialmente tutte le classiche operazioni quotidiane.

MSI Modern 14 al Prime Day: ecco cosa offre

Come facilmente suggerisce il nome, MSI Modern 14 si affida a un display da 14 pollici, nel dettaglio un pannello IPS da 14″ con risoluzione FHD che viene gestito dalla grafica integrata presente sulla CPU, in questo caso un Intel Core i3 i3-1215U. Il processore ha un TDP di 15 watt e offre un totale di 6 core (2 P-Core e 4 E-Core) e 8 thread, riuscendo quindi a gestire decentemente le applicazioni multi-threading; la frequenza Boost arriva a 4,4 GHz mentre l’unità grafica Intel UHD vanta 64 core di eleborazione e supporto allo standard HDMI 2.1. MSI Modern 14 è disponibile in diverse configurazioni la cui sigla cambia proprio in base al processore; per non creare equivoci specifichiamo che il modello in offerta è l’MSI MSI Modern 14 C12M-203IT.

Parlando sempre di configurazione hardware, la CPU è affiancata da 8 GB di memoria DDR4 3200 e un SSD PCI-E 3.0 da 512 GB; lato connettività segnaliamo WiFi 6AX e Bluetooth 5.2, mentre relativamente alle porte troviamo una USB 3.2 Gen2 Type-C (con Power Delivery), USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI e lettore microSD. Completano la dotazione due altoparlanti stereo, jack audio, tastiera retroilluminata e una batteria da 39 WHr, il tutto ovviamente gira su Windows 11 (Home). Chiudiamo con i dati “fisici”, le dimensioni sono pari a 319 x 223 x 19.35 millimentri per un peso di 1,4 Kg.

MSI Modern 14 C12M-203IT è disponibile in offerta su Amazon a 419 euro invece che 694,27 euro (vedi offerta).

