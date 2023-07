Alcune ore fa Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento del canale beta destinato ai Forerunner 255 e 955, modelli ai quali nei mesi scorsi sono subentrati i Garmin Forerunner 265 e 965. Per questi ultimi ci sarà da pazientare ancora qualche giorno, ma le nuove funzioni contenute nel nuovo update dei modelli precedenti dovrebbero essere le medesime secondo quanto emerso, funzioni che derivano tutte dalla nuova serie Fenix 7 Pro ed Epix Pro (Gen 2).

Le novità della nuova beta di Garmin Forerunner 255 e 955 (e 265-965)

Come accade di consueto, Garmin quando introduce nuovi sportwatch finisce per portare la maggior parte delle nuove funzioni anche sui modelli precedenti. È questo il caso relativo alle nuove versioni beta per Garmin Forerunner 255 e 955 (in copertina, qui trovi la recensione-confronto), che introducono parecchie novità per gli sportwatch del marchio, la maggior parte delle quali derivate proprio dai Fenix 7 Pro ed Epix Pro (Gen 2). Stranamente, per i Garmin Fenix 7 e per l’Epix precedente non è ancora disponibile nemmeno una beta, ma arriverà nel corso della prossima settimana.

Comunque, le versioni in questione sono le 16.09 e, quella relativa a Garmin Forerunner 255 riporta nel changelog le novità a seguire:

aggiunge le mappe muscolari ai profili sportivi HIIT, Cardio e Pilates;

aggiunge le tipologie di mappa e le opzioni della mappa come campo dati;

aggiunta l’app Workouts alla lista Attività e App;

aggiunge nuove attività per gli sport di squadra, gli sport con le racchetta e altri;

aggiunge la possibilità di visualizzare il nome o il numero come campo dati del quadrante dello smartwatch;

aggiornato il firmware GPS e quello del Sensor Hub.

Inoltre, la versione in questione va a correggere vari problemi di Garmin Forerunner 255, fra cui uno relativo al freeze di Pace Pro, la torcia che non mantiene l’ultimo livello di luminosità, alcuni problemi con Spotify, la mancata visualizzazione del tema della mappa di popolarità, e altro.

Queste sono invece le novità della versione 16.09 beta di Garmin Forerunner 955:

aggiunte le mappe muscolari ai profili sportivi HIIT, Cardio e Pilates;

aggiunge la metrica Endurance Score (una funzione che misura la capacità di sostenere sforzi prolungati combinando i propri dati di allenamento con VO2 max, Training Load e altri fattori);

(una funzione che misura la capacità di sostenere sforzi prolungati combinando i propri dati di allenamento con VO2 max, Training Load e altri fattori); aggiunge la metrica Hill Score (serve a misurare la capacità di correre in salita e valuta i progressi nel tempo tramite le medesime metriche della funzione appena citata);

(serve a misurare la capacità di correre in salita e valuta i progressi nel tempo tramite le medesime metriche della funzione appena citata); aggiunge le tipologie di mappa e le opzioni della mappa come campo dati;

aggiunge le mappe meteorologiche al widget Weather;

aggiunta l’app Workouts alla lista Attività e App;

aggiunge nuove attività per gli sport di squadra, gli sport con le racchetta e altri;

aggiunge la possibilità di visualizzare il nome o il numero come campo dati del quadrante dello smartwatch;

aggiunge il supporto per i nuovi rapporti Shimano Di2.

Anche in questo caso viene aggiornato sia il firmware GPS che quello del Sensor Hub con questo nuovo update, che introduce fra l’altro varie correzioni già citate per Forerunner 255.

È evidente che le novità più cospicue riguardino Garmin Forerunner 955, che va ad accogliere Hill Score ed Endurance Score, due novità riservate per l’appunto ai Fenix 7 Pro ed Epix Pro (Gen 2) oltre a una serie di nuove modalità sportive: Football Americano, hockey su prato, hockey su ghiaccio, calcio, lacrosse, rugby, ultimate, cricket, softball, baseball, basket, pallavolo, BMX, ping pong, squash, racquetball, badminton, platform tennis, overland, motoslitta, ATV, motorcycle, motocross, drive, pattinaggio su ghiaccio, tiro con l’arco, boxe e arti marziali miste.

Anche Garmin Foreunner 255 riceve tutti questi nuovi sport, a esclusione di overland, BMX, motoslitta, ATV, motorcycle e motocross.

E per Garmin Forerunner 265 e 965? Stessa differenziazione ma anche stesse novità secondo quanto emerso e riportato da DC Rainmaker.

Come installare le nuove versioni beta sui Garmin Forerunner

Essendo delle versioni beta, per aggiornare i propri Garmin Forerunner 255 e 955 (ma anche Forerunner 265 e 965 non appena saranno disponibili) basta accedere alla pagina di registrazione su connect.garmin.com e, nell’angolo in alto a destra della schermata cliccare sull’icona Dispositivi & Stato di sincronizzazione, selezionare il proprio modello che si desidera aggiornare e cliccarci su.

A questo punto non resta che fare clic su “Iscriviti” alla versione beta e, dallo sportwatch recarsi nel menu delle impostazioni fino a trovare Aggiornamento software e selezionare “controlla aggiornamenti”. Una volta mostrata a schermo, non resta che scaricare la versione 16.09 beta e attendere il completamento dell’installazione; tutto qua.

Per maggiori informazioni sulle novità, sui bug e su altri aspetti del ciclo di sviluppo dei dispositivi Garmin, suggeriamo di visitare il forum ufficiale.

