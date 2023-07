Apple continua a innovare nel campo della pubblicità all’interno del suo App Store, introducendo un nuovo formato di annunci che offre agli sviluppatori ulteriori opportunità per promuovere le loro applicazioni. In questo articolo andiamo ad esplorare le caratteristiche di questo nuovo formato e le implicazioni per gli utenti e gli sviluppatori di iPhone e iPad.

Apple introduce un nuovo formato di annunci nella scheda Oggi dell’App Store

Il colosso di Cupertino ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo formato pubblicitario per l’App Store, che si inserisce direttamente nella scheda Oggi dello store, ovvero la prima sezione che gli utenti incontrano quando aprono l’App Store. Il nuovo spazio dedicato agli annunci viene visualizzato subito sotto il contenuto principale, non sponsorizzato. Apple ha affermato che il nuovo formato sarebbe stato reso disponibile a partire dal mese di luglio, e ora gli utenti possono effettivamente vedere questi annunci sui loro dispositivi iPhone.

Come potete osservare dall’immagine presente qui sopra, il nuovo formato relativo agli annunci si presenta in maniera semplificata, mostrando solamente l’icona dell’app, il nome e il sottotitolo. Non sono quindi previste informazioni generali sull’app, sul suo funzionamento e sulle caratteristiche peculiari. Apple sostiene che, grazie a questa semplicità, ottenere l’approvazione per la pubblicazione di annunci in questo spazio risulta più agevole e rapida. Tuttavia, l’azienda continuerà a esercitare un controllo rigoroso sull’icona, il nome e il sottotitolo dell’annuncio, al fine di garantire che il contenuto sia appropriato e conforme alle linee guida.

Limitazioni e requisiti del nuovo formato

Il nuovo formato pubblicitario è disponibile esclusivamente su iPhone con iOS 16.4 o versioni successive, mentre al momento non è previsto per iPad. Inoltre, è importante sottolineare che le app con contenuti violenti, offensivi, sessualmente espliciti o inappropriati non potranno essere promosse attraverso questi annunci.

Il lancio del nuovo formato pubblicitario nella scheda Oggi dell’App Store dimostra l’impegno di Apple nel fornire agli sviluppatori strumenti sempre più efficaci per promuovere le loro applicazioni. Tuttavia, è importante che l’azienda continui a monitorare attentamente il contenuto degli annunci, al fine di garantire un’esperienza utente positiva e rispettosa delle linee guida. Per ulteriori informazioni sugli annunci pubblicitari dell’App Store, è possibile consultare il sito web di Apple a questo indirizzo.

Potrebbero interessarti anche: Apple Card potrebbe passare ad American Express e Apple rilascia le beta 5 di iOS e iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 e macOS 13.5