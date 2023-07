Quali sono le novità da vedere a luglio 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a luglio 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Black Adam

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di luglio 2023 con Black Adam, film action che vede protagonista Dwayne “The Rock” Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è un uomo di Kahndaq ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Gli sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e deve confrontarsi con i supereroi in vita e una pericolosa minaccia per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe. Il film è disponibile dal 3 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Adam.

Detective Knight – La notte del giudizio, Giorni di fuoco, Fine dei giochi

Da vedere questo mese la trilogia di Detective Knight, che vede Bruce Willis interpretare un abile detective senza scrupoli. Nel primo capitolo, La notte del giudizio, il detective James Knight deve vedersela con una banda di rapinatori armati e mascherati, che ferisce gravemente il suo partner durante la notte di Halloween. Dopo il colpo a Los Angeles, la banda fugge a New York, dove l’oscuro passato del detective si scontrerà con il suo attuale caso, minacciando di fare a pezzi il suo mondo. Per evitare spoiler, meglio soffermarsi solo sui titoli dei due capitoli successivi, ossia Giorni di fuoco e Fine dei giochi. I tre film sono disponibili dal 6, 13 e 20 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Detective Knight – La notte del giudizio.

Ti presento i suoceri

Cambiamo completamente genere con Ti presento i suoceri (titolo originale Maybe I Do), commedia che racconta la storia di una coppia di giovani, Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey), pronta a fare il grande passo e convolare a nozze. Prime di organizzare la cerimonia, i due vogliono far incontrare le loro rispettive famiglie, scoprendo che i loro genitori si conoscono già, forse fin troppo bene. Nel cast anche Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon e William H. Macy. Disponibile dal 9 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ti presento i suoceri.

Tramite Amicizia

Restiamo sulle commedie con Tramite Amicizia, film con Alessandro Siani (anche in regia) e Max Tortora. Racconta la storia di Lorenzo, a capo dell’agenzia Tramite Amicizia, un’agenzia molto speciale perché si occupa di noleggio di amici. Nel caso in cui una persona necessiti di un conforto, di compagnia, di fare shopping o di un semplice consiglio, Lorenzo si propone come il perfetto finto amico nel momento del bisogno. Quando ad aver bisogno dei servizi della sua agenzia saranno dei suoi parenti, il suo compito si rivelerà più difficile del solito. Questi suoi famigliari sono dipendenti di una fabbrica di dolci e il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), sta passando una profonda crisi personale e ha deciso di venderla. Quest’ultimo si sente solo e ha perso entusiasmo e fiducia nella vita e nei suoi progetti, e avrebbe proprio bisogno di un amico. Lorenzo deve riuscire a far star meglio Alberto, dissuaderlo dal mollare tutto e salvare centinaia di posti di lavoro, tra cui quello dei suoi parenti. Ad aiutarlo nell’impresa ci saranno anche sua cugina Filomena (Maria Di Biase) e la sua amica Maya (Matilde Gioli). Disponibile dal 10 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tramite Amicizia.

The Plane

Da non perdere questo mese anche The Plane, film d’azione con Gerard Butler e Mike Colter. Durante una violenta tempesta che danneggia l’aereo, il pilota e comandante Brodie Torrance riesce a salvare i passeggeri grazie a un atterraggio di emergenza. Il velivolo plana però sull’isola di Jolo, nelle Filippine, una terra devastata dalla guerra, e il gruppo di passeggeri viene subito preso in ostaggio dai pericolosi ribelli locali. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare, uno dei passeggeri estradato perché accusato di omicidio, che l’FBI stava trasportando sul suo volo. I due faranno squadra nel tentativo di portare in salvo il maggior numero di ostaggi possibili. Riuscirà il capitano a salvare i suoi passeggeri e a fuggire dall’isola? Potete scoprirlo dal 17 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Plane.

Laggiù qualcuno mi ama

Le novità NOW e Sky di luglio 2023 includono Laggiù qualcuno mi ama, film documentario diretto da Mario Martone incentrato su Massimo Troisi. Il mito di Massimo Troisi, una figura sempre rimasta viva nell’immaginario del cinema italiano, si rianima nello scorrere delle immagini su quello schermo che gli ha dato la gloria, grazie al lavoro di Martone, suo amico e ammiratore, e di Anna Pavignano, compagna di Troisi nella sfera privata e professionale. Il viaggio attraversa il cinema di Troisi, mostrando le scene dei suoi film nel tentativo di metterlo in luce come regista prima che come attore comico. L’itinerario è una parabola artistica, che ha inizio dalla sua formazione e dalla vita nella città che accomuna entrambi, Napoli. Le conversazioni che nascono nel film non sono con persone che Troisi frequentava, ma con artisti che lo hanno ammirato e che inevitabilmente sono stati influenzati dal suo fare cinema. Tra questi Francesco Piccolo, Paolo Sorrentino, Ficarra e Picone, nonché diversi critici che si sono dedicati allo studio della sua figura, come Goffredo Fofi. Disponibile dal 19 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Laggiù qualcuno mi ama.

Don’t Worry Darling

In arrivo in questo caldo mese anche Don’t Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde ambientato negli anni ’50 che narra la storia di Alice (Florence Pugh), una casalinga sposata con Jack (Harry Styles) che vive insieme a quest’ultimo in una comunità sperimentale, isolata e utopica. Nella comunità vige il concetto di ottimismo sociale, tipico del decennio e portato avanti dallo stesso amministratore delegato Frank (Chris Pine). Gli uomini trascorrono le loro giornate nel quartier generale del Victory Project, un progetto top-secret dedicato allo sviluppo di materiali innovativi, mentre le donne passano il tempo godendosi gli agi e il lusso della comunità. Ogni bisogno dei residenti viene prontamente soddisfatto dall’azienda: l’unica cosa chiesta in cambio è l’impegno lavorativo e la discrezione sul progetto. Quando Alice inizia a chiedersi cosa faccia il marito e a quale scopo, si insinua il sospetto che possa avere dei segreti con lei: si renderà conto che sotto il velo apparentemente perfetto si nascondono cose terribili. Sarà pronta a perdere tutto pur di conoscere la verità? Disponibile dal 24 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Don’t Worry Darling.

Morto per un dollaro

Da vedere a luglio Morto per un dollaro, thriller western ambientato nel 1897 diretto da Walter Hill con Christoph Waltz, Willem Dafoe e Rachel Brosnahan. Racconta la storia del cacciatore di taglie Max Borlund, incaricato di recuperare Rachel, la moglie di un affarista di Santa Fe, Nathan Price. La donna sarebbe stata rapita da un disertore dell’esercito afroamericano, Elijah Jones, per ottenere un riscatto. Le ricerche, però, portano Max a convincersi sempre di più che quella di Rachel sia stata una fuga volontaria. Lungo il cammino, il cacciatore di taglie si imbatte anche in Joe Cribbens, fuorilegge, giocatore d’azzardo, nonché suo nemico giurato, che anni prima aveva fatto rinchiudere in prigione. Disponibile dal 26 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Morto per un dollaro.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2023

The Land of Dreams – 7 luglio 2023

– 7 luglio 2023 La signora Harris va a Parigi – 16 luglio 2023

– 16 luglio 2023 The Misfits – 25 luglio 2023

– 25 luglio 2023 American Sicario – 27 luglio 2023

– 27 luglio 2023 Watcher – 30 luglio 2023

– 30 luglio 2023 Romantiche – 31 luglio 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Sylvester Stallone (dal 1° al 7 luglio 2023), Mission: Impossible (dall’8 al 16 luglio 2023), Gerard Butler (dal 17 al 23 luglio 2023) e Western (dal 24 al 31 luglio 2023).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Blacklist – stagione 10

Ci siamo, il momento per gli appassionati è arrivato: da non perdere questo mese su NOW e Sky On Demand la decima e ultima stagione di The Blacklist, popolare serie TV nella quale un pericoloso ricercato dall’FBI si offre di fornire informazioni sui criminali con cui ha avuto a che fare. I nuovi episodi riprendono dopo gli eventi accaduti nella scorsa stagione, con (SPOILER) l’evasione di Wujin deciso a vendicarsi di Reddington dopo quanto saputo da Marvin Gerard. Il piano metterà in difficoltà la task force, costretta di nuovo a rincorrere vecchi “blacklister” che vengono liberati dallo stesso Wujin. Nel frattempo la squadra dovrà difendersi dalle richieste di un deputato, deciso a fare chiarezza sui fondi spesi dall’FBI per operazioni sconosciute. Il finale della serie è disponibile a partire dal 2 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della decima stagione di The Blacklist.

Bel-Air – stagione 2

Da vedere a luglio anche la seconda stagione di Bel-Air, reboot in chiave drammatica della sitcom Willy, il principe di Bel-Air (con Will Smith). Will passa dalle strade di Philadelphia a Bel-Air, in California, per andare a vivere dai ricchi zii. La nuova stagione riprende con Will a un momento di svolta, quando una nuova figura entra nella sua vita mettendo in discussione quanto imparato. Il ragazzo prova a destreggiarsi mentre cerca di ricostruire la fiducia che è stata spezzata alla fine della scorsa stagione. Will e Carlton si avvicinano, Hilary diventa sempre più influente e la cosa cambia anche il suo rapporto con Jazz, Viv e Phil faticano a bilanciare matrimonio e famiglia mentre cercano di crearsi una propria carriera. Disponibile dal 6 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Bel-Air.

Una spia tra noi (miniserie)

Le novità di Sky includono Una spia tra noi, miniserie ambientata in Gran Bretagna durante il periodo della Guerra Fredda e ispirata a una storia vera. Si tratta di un adattamento del bestseller A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal di Ben Macintyre. Racconta la complessa relazione tra Nicholas Elliott (Damian Lewis), ufficiale dell’Intelligence per l’MI6, e l’amico e collega Kim Philby (Guy Pearce), che nel 1963 decide di disertare in Russia dopo aver lavorato segretamente come doppio agente per il KGB. L’amicizia tra i due è la prospettiva attraverso la quale viene raccontato un episodio che influenza tutt’oggi i rapporti tra Russia e Stati Uniti. Una storia di duplicità, lealtà, fiducia e tradimento: il comportamento di Kim ha avuto conseguenze non solo nell’amicizia con Nicholas, ma anche su equilibri politici e sociali. Disponibile dal 17 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una spia tra noi.

Outlander – stagione 7

In arrivo questo mese anche la settima stagione di Outlander, serie TV basata sull’omonima saga letteraria di Diana Gabaldon che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser (Caitriona Balfe). La nuova stagione si basa sul libro An Echo in the Bone (da noi diviso in Destini Incrociati e Il Prezzo della Vittoria), nel quale Jamie e Claire decidono di lasciare Fraser’s Ridge per tornare con Ian in Scozia. Per una serie di vicissitudini, si ritrovano a Ticonderoga, dove di lì a poco scoppierà la terza Battaglia di Ticonderoga. Intanto, Brianna e Roger sono tornati nel 1980 e vivono a Lallybroch. La nuova stagione è disponibile dal 19 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della settima stagione di Outlander.

L’ultimo boss di Kings Cross (miniserie original)

Chiudiamo le principali novità da vedere a luglio su NOW e Sky On Demand con L’ultimo boss di Kings Cross, miniserie originale con Tim Roth, Lincoln Younes e Claude Jabbour. Ambientata nel quartiere di Kings Cross, nel cuore di Sydney (Australia), racconta l’ascesa sociale di due fratelli arrivati dal Libano con il sogno di trovare fortuna e che si sono fatti strada nell’ambiente criminale della città. John apre un nightclub e inizia ad avere successo nel suo campo, fino a diventare un famigerato magnate dei locali notturni della zona, ma quando un’ondata di cocaina travolge la città come un’epidemia, l’ecosistema criminale vacilla. I due fratelli si ritroveranno a fronteggiare il re in carica, Ezra Shipman, un astuto, potente e temuto boss del crimine. Disponibile dal 26 luglio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’ultimo boss di Kings Cross.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

FBI: International ( stagione 1 ) – 3 luglio 2023

( ) – 3 luglio 2023 Awkwafina è Nora del Queens ( stagione 2 ) – 7 luglio 2023

( ) – 7 luglio 2023 Happy Valley ( stagione 1 ) – 14 luglio 2023

( ) – 14 luglio 2023 L’amore e la vita – Call the Midwife (stagione 6) – 22 luglio 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a luglio 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

