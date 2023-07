Mancano ancora poco più di due mesi alla presentazione della serie iPhone 15 e in Rete si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche della nuova generazione del melafonino.

Nelle scorse ore è emersa un’anticipazione su quella che potrebbe essere una delle colorazioni scelte da Apple per iPhone 15 Pro (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

iPhone 15 Pro anche in blu

Stando a quanto viene riportato dal leaker Unknownz21 su Twitter, Apple potrebbe lanciare iPhone 15 Pro anche in una nuova versione blu, caratterizzata da una finitura spazzolata diversa dall’acciaio inossidabile usato fino a questo momento dal colosso di Cupertino.

Il colore è simile al blu utilizzato da Apple per i modelli di iPhone 12 Pro ma sembra un po’ più scuro e con più grigio, in modo da adeguarsi meglio alla finitura in titanio.

Ecco quello che potrebbe essere l’aspetto del nuovo modello di iPhone:

Previous Next Fullscreen

Oltre che in questa versione blu, il nuovo melafonino dovrebbe essere commercializzato in altre tre varianti, ossia argento, grigia / nera e titanio (quest’ultima con una tonalità di grigio chiaro). Pare, invece, che non sarà lanciata la variante rossa, protagonista di alcune indiscrezioni nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda il design, iPhone 15 Pro‌ dovrebbe essere simile ad iPhone 14 Pro, seppur con alcune piccole modifiche, come cornici meno spesse attorno al display, un pulsante di disattivazione dell’audio multifunzione al posto di quello classico della precedente generazione, una porta USB Type-C invece di una porta Lightning e nuove posizioni per i pulsanti del volume e di accensione.

Sempre stando alle indiscrezioni, una novità per quanto riguarda il design sarà esclusiva di iPhone 15 Pro Max e sarà relativa alla sua fotocamera posteriore, che dovrà fare spazio ad un nuovo obiettivo periscopico.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni.

* * * Nell’immagine di copertina iPhone 14 Pro