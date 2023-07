L’industria dei videogiochi è sotto la lente del governo olandese, che ha recentemente proposto un divieto completo delle lootbox, un sistema di acquisto in-app e in-game molto comune nei videogiochi moderni. La motivazione sottesa è che lootbox funzionano in modo simile al gioco d’azzardo, poiché i giocatori pagano per ottenere oggetti virtuali senza sapere in anticipo quali saranno.

Cosa dice il documento che vuole vietare le lootbox in Europa

Micky Adriaansens, il Ministro degli Affari Economici olandese, è l’autore della proposta di legge, e ha sottolineato la necessità di regolamentare le vendite aggressive e fuorvianti, soprattutto nel mondo digitale a cui hanno accesso anche i bambini. Nel documento si legge quanto segue:

In parte, grazie agli sforzi dell’Olanda, la Commissione europea ha recentemente migliorato la protezione digitale dei consumatori in tutta l’Unione. Questo è il motivo per l’Olanda continuerà a concentrarsi su regole aggiuntive per quanto riguarda i cosiddetti acquisti in-app e in-game in Europa. Agli utenti, compresi i bambini, viene regolarmente offerta l’opportunità di progredire più velocemente o sbloccare opzioni aggiuntive all’interno dei giochi per PC, console e smartphone. Per quanto riguarda il nostro governo, imporremo il divieto delle lootbox.

La proposta arriva un anno dopo che il deputato olandese Bontembal ha presentato una mozione simile alla Camera dei Rappresentanti, che è stata ampiamente supportata dai colleghi.

Il dibattito sulle lootbox e la situazione in Europa

Le lootbox sono state al centro di un intenso dibattito negli ultimi anni. Molti ritengono che queste pratiche siano ingannevoli e portino a un consumo eccessivo, in particolare tra i più giovani; altri, invece, come la nota azienda del mondo videoludico Electronic Arts, ritengono che le lootbox siano paragonabili alle collezioni di carte e figurine, che non mostrano in anticipo il proprio contenuto, e dunque perfettamente lecite.

Sebbene l’Olanda stia cercando di introdurre un divieto completo delle lootbox, la situazione in Europa non è uniforme ed è, al momento, abbastanza confusa: se da una parte il Belgio ha vietato le lootbox già nel 2018, dall’altra altri Paesi, come la Germania, stanno ancora discutendo sulla questione.

La proposta olandese potrebbe portare a un cambiamento significativo in tutta l’Unione Europea, tuttavia sarà necessario vedere come la proposta sarà accolta dagli altri membri dell’UE. La questione delle lootbox rappresenta una sfida complessa, che coinvolge sia questioni legali che etiche. Se l’UE dovesse decidere di adottare un approccio più severo, potrebbe avere un impatto significativo su tutta l’industria dei videogiochi nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

