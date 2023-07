Le Nothing Ear (2) sono tra le migliori cuffie true wireless attualmente sul mercato, grazie anche a specifiche quali la certificazione Hi-Res Audio e l’ampia autonomia.

Oggi l’azienda di Carl Pei annuncia l’elegante Black Edition che celebra ancora l’iconico design trasparente di Nothing, ma con una nuova finitura fumé e una colorazione nera opaca dell’involucro e dei terminali in silicone.

L’app Nothing X ora offre nuove funzionalità per Ear (2) e Ear (stick)

Oltre alla nuova variante Nothing Ear (2) Black Edition, l’azienda annuncia anche nuove funzionalità audio per l’app Nothing X che permette di controllare le cuffie Nothing Ear (2) e Nothing Ear (stick).

L’app Nothing X ora mette a disposizione un nuovo equalizzatore avanzato che offre all’utente ancora più libertà di controllare come desidera ascoltare la propria musica attraverso un interfaccia grafica intuitiva e semplice da utilizzare.

Inoltre è disponibile la nuova funzionalità di riduzione del rumore che incrementa il comfort e riduce le distrazioni quando si utilizzano le cuffie Nothing Ear (stick).

Nel frattempo la società di Carl Pei sta preparando il lancio dell’atteso smartphone Nothing Phone (2), previsto per la prossima settimana, ma a breve Nothing potrebbe rilasciare anche il suo primo smartwatch Android.

