Nothing presenta in via ufficiale Ear (2), la nuova generazione degli auricolari true wireless del brand che ripropone l’oramai iconico stile di design del brand andando ad arricchire il comparto tecnico per un’esperienza audio di qualità superiore. I nuovi Nothing Ear (2) sono pronti al debutto sul mercato, arricchendo la gamma di casa Nothing con un accessorio che punta a bissare e migliorare il successo degli Ear (1). Ecco tutti i dettagli sui nuovi auricolari di casa Nothing.

Nothing Ear (2): i nuovi auricolari true wireless

I nuovi Nothing Ear (2) arrivano sul mercato con un comparto tecnico rinnovato e l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti dagli Ear (1). Gli auricolari di Nothing possono contare su una lunga serie di funzionalità di ultima generazione che promettono un audio al top, un’elevata semplicità e immediatezza, con un collegamento rapido a qualsiasi dispositivo, e tanta personalizzazione, anche grazie all’app Nothing X.

Carl Pei, CEO e Co-fondatore di Nothing, commenta: “Siamo entusiasti di presentare gli Ear (2), gli auricolari rappresentano un aggiornamento del nostro prodotto di debutto, gli Ear (1), che hanno venduto oltre 600.000 unità. Con gli Ear (2) abbiamo riprogettato tutto da zero e abbiamo utilizzato una tecnologia all’avanguardia per creare un’esperienza audio di altissimo livello”.

Audio ad alta risoluzione per un’esperienza d’uso di fascia alta

Gli auricolari di casa Nothing possono contare sulla certificazione Hi-Res Audio che anticipa un livello audio di qualità superiore, con la possibilità di sfruttare il codec LHDC 5.0 per prestazioni al top nella categoria degli auricolari wireless. Il codec supporta frequenze fino a 24 bit/192 kHz.

Tra le specifiche tecniche dei nuovi Nothing Ear (2) troviamo un driver personalizzato da 11,6 mm che dovrebbe garantire bassi profondi e potenti e alti cristallini. Il driver è realizzato con una combinazione di materiali in poliuretano e grafene. Per migliorare la resa audio, inoltre, è presente un design a doppia camera, capace di offrire un flusso d’aria più fluido.

Tante funzionalità a disposizione degli utenti: cancellazione del rumore, Dual Connection e Clear Voice

Da notare, inoltre, la presenza della tecnologia Clear Voice per un utilizzo più gradevole in ambienti affollati o ventosi. Non manca, naturalmente, la cancellazione attiva del rumore, personalizzabile e adattabile alla forma del canale auricolare. La funzione consente di ottenere una riduzione del rumore fino a 40 dB con la possibilità di sfruttare la Adaptive Mode per regolare il funzionamento in base all’ambiente circostante.

Molto interessante anche il supporto alla tecnologia Dual Connection, sviluppata per garantire un passaggio più agevole da un dispositivo ad un altro, permettendo così una transizione naturale e senza intoppi tra lo smartphone e il tablet o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth.

Questa tecnologia consente, ad esempio, di passare subito allo smartphone quando si riceve una telefonata anche se gli auricolari sono in uso con un altro dispositivo. Basterà un tocco su uno degli auricolari per rispondere alla chiamata. Terminata la conversazione, la tecnologia Dual Connection ripristinerà il collegamento con il dispositivo in uso in precedenza, per un’esperienza senza interruzioni.

Collegamento rapido, facilità d’uso e di personalizzazione con l’app Nothing X

C’è anche il supporto alla connessione rapida: gli auricolari supportano, infatti, Google Fast Pair su dispositivi Android e Microsoft Swift Pair su dispositivi Windows. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare la modalità Low Lag, pensata per ottenere il massimo delle prestazioni in gaming. Tale modalità si attiva in automatico, quando necessario, se i Nothing Ear (2) sono collegati al Nothing Phone (1) in Game Mode. In caso di utilizzo con altri smartphone la modalità Low Lag è attivabile via app.

I Nothing Ear (2) promettono un’esperienza altamente personalizzabile. Tramite l’app Nothing X (disponibile sul Google Play Store e sull’Apple App Store), infatti, è possibile accedere a varie opzioni per la regolazione in tempo reale dei livelli dell’equalizzatore, adattando il sonoro al proprio udito e ottimizzando, quindi, al meglio il funzionamento degli auricolari stessi.

Da notare anche la presenza della certificazione di impermeabilità IP54, con la custodia di ricarica certificata IP55. Gli auricolari, inoltre, sono dotati di controlli a pressione che evitano il rischio di tocchi accidentali. Grazie al supporto ai comandi touch sugli auricolari è possibile gestire la riproduzione, regolare il volume e il funzionamento della cancellazione attiva del rumore con un semplice tocco dell’auricolare.

Autonomia al top, ricarica wireless e inversa

Nothing promette un’autonomia al top per i suoi auricolari. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, infatti, i nuovi Nothing Ear (2) possono garantire fino a 36 ore di riproduzione musicale, considerando anche la carica completa della custodia (disattivando però la cancellazione attiva del rumore). C’è il supporto alla ricarica rapida che consente di ottenere 10 ore di autonomia in appena 10 minuti di ricarica. Gli auricolari supportano la ricarica wireless (fino a 2,5 W) e possono contare anche sulla ricarica inversa con dispositivi compatibili, come lo smartphone Nothing Phone (1).

Prezzo e disponibilità

I Nothing Ear (2) arrivano subito sul mercato. Le vendite partono oggi, 28 marzo, sullo store ufficiale nothing.tech e presso i rivenditori partner del brand come Amazon al prezzo di 149 euro.