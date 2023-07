Nella giornata di ieri, 3 luglio 2023, ha preso il via una nuova iniziativa promozionale firmata Unieuro: il noto rivenditore di prodotti di elettronica di consumo ha lanciato un nuovo volantino contenente una vasta e variegata selezione di offerte con cui promette di farci vivere un’Estate alla grande.

Migliori offerte “Estate alla grande” di Unieuro (3 – 20 luglio 2023)

A differenza delle ultime promozioni lanciate da Unieuro, questa nuova ci accompagnerà per qualche giorno in più — sempre a patto che i prodotti in sconto non vengano esauriti anzitempo: la scadenza dell’iniziativa in discorso è infatti in programma per il prossimo 20 luglio. Si ricorda che alla stessa iniziativa è riferito anche un volantino omonimo, che è possibile sfogliare comodamente in formato virtuale a questo link. Non dimenticate, inoltre, che la consegna per i prodotti acquistati online è gratuita ove espressamente indicato e che non manca la possibilità del ritiro gratuito in negozio.

Poste queste premesse, vediamo insieme le migliori offerte disponibili, già suddivise per categoria, così da renderne la consultazione più agevole.

iPhone

Cuffie e smartwatch

Computer e tablet

Smart TV

Tutte le altre offerte della promozione sono visionabili al link sottostante:

Offerte “Estate alla grande” di Unieuro (3 – 20 luglio 2023)

