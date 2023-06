A sorpresa, stamattina Amazon ha annunciato le date del Prime Day 2023, occasione piuttosto ghiotta per chiunque sia alla ricerca dei prezzi più bassi per risparmiare sull’acquisto di dispositivi tecnologici e non solo. Come al solito, il periodo di avvicinamento viene arricchito con largo anticipo da diverse offerte, che come in questo caso permettono agli utenti di economizzare anche in altri modi.

Fra le nuove iniziative del Prime Day, c’è ad esempio la possibilità di attivare gratuitamente Amazon Music Unlimited per 4 mesi, di beneficiare di 3 mesi di Audible gratis o di ottenere un credito di 15 euro caricando una foto su Amazon Photos, credito da spendere poi per qualsiasi prodotto di proprio interesse. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Audible è gratis per 3 mesi per il Prime Day

Per prepararsi al Prime Day, Amazon lancia un’offerta riservata agli utenti Prime che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Fino alle ore 23:59 del 13 luglio 2023, Amazon offre loro 3 mesi gratis di Audible, il servizio di streaming audio che dà accesso a un ampio catalogo di podcast, oltre 70.000 audiolibri e contenuti Audible Originals, ascoltabili senza pubblicità e anche offline tramite smartphone, tablet, computer o dispositivi Amazon Echo.

Di norma il servizio costa 9,99 euro al mese, mensilità che verrà addebitata automaticamente alla scadenza dei 3 mesi di prova gratuita, abbonamento che si può in ogni caso disdire in qualsiasi momento per evitare brutte sorprese.

Fra le altre cose da sapere per ottenere 3 mesi di Audible gratis, ricordiamo che quest’offerta non può essere usata in combinazione con altre promozioni relative al servizio, che è limitata a un solo account ed è fruibile una sola volta per ciascun utente che non abbia mai beneficiato dei 30 giorni di prova gratuita di Audible. Per maggiori informazioni sulle condizioni, qui trovate tutto.

Attiva Audible gratis per 3 mesi (fino al 13 luglio 2023)

Come ottenere 15 euro di credito per il Prime Day

L’altra promozione legata al Prime Day di Amazon scade un po’ prima, il 7 luglio, e riguarda il servizio Amazon Photos. L’azienda lo sta pubblicizzando da tempo offrendo ai clienti che non ne hanno mai fatto uso un credito da spendere su Amazon, credito ora più ricco del solito, di 15 euro, ma spendibile solo per gli acquisti effettuati durante il Prime Day, cioè tra le 12:00 dell’11 luglio e le 23:59 del 12.

Possono ottenere i 15 euro di credito solo i clienti Amazon Prime che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale, caricamento che dovrà quindi essere effettuato entro il 7 luglio 2023.

Questi sono i passaggi necessari per ottenere il credito promesso:

scaricare (anche da qui) e installare l’app Amazon Photos (compatibile con Windows e con dispositivi Android e iOS); accedere col proprio account Amazon Prime e attivare il salvataggio automatico per eseguire automaticamente il backup delle foto (ma ne basta una, come anticipato); controllare la propria casella e-mail collegata all’account Amazon, dove arriverà entro 4 giorni una e-mail contenente il credito promozionale di 15 euro e le istruzioni relative per usufruirne.

Fra le altre cose da sapere per beneficiare di questa promozione ricordiamo i seguenti termini e condizioni riportati da Amazon:

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it . Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon (Seconda Mano) e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon (Seconda Mano) e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati. L’Offerta si applica solo ai clienti che utilizzano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia .

. L’Offerta è limitata a un solo ordine per ciascun account.

per ciascun account. L’Offerta non è cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

relative ai medesimi prodotti. Per beneficare dell’Offerta è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 30 euro . Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto. Il codice promozionale verrà detratto automaticamente dall’importo del prossimo acquisto idoneo su www.amazon.it al momento del checkout e è idoneo solo per gli acquisti effettuati durante il Prime Day tra le 12:00 (CEST) del 11 luglio 2023 e le 23:59 (CEST) del 12 luglio 2023.

tra le 12:00 (CEST) del 11 luglio 2023 e le 23:59 (CEST) del 12 luglio 2023. Il codice promozionale verrà detratto automaticamente dall’importo del prossimo acquisto idoneo su www.amazon.it al momento del checkout e dovrà essere utilizzato entro le ore 23:59 del 12 luglio 2023 .

. Per utilizzare il codice promozionale è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

Maggiori informazioni sono reperibili direttamente nella pagina relativa all’offerta di Amazon Photos.

Clicca qui se vuoi provare Amazon Prime gratis per 30 giorni

Potrebbe interessarti anche: evitate fregature sulle offerte Prime Day 2023, come trovare gli sconti reali e tutte le nostre guide agli acquisti

Ti ricordiamo che per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, soprattutto ora che è in arrivo il Prime Day di Amazon, c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.