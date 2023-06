Con l’arrivo dell’estate, arrivano anche i saldi su Steam, la nota piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi. Quest’anno gli sconti riguardano non solo migliaia di giochi, ma anche la console portatile Steam Deck. Si tratta di un’opportunità imperdibile per coloro che, fino ad ora, erano indecisi se acquistare o meno il nuovo dispositivo di Valve. Andiamo a scoprire insieme le offerte dei saldi estivi di quest’anno.

Steam Deck è in offerta con sconti fino al 20%

Per un periodo limitato, fino al 13 luglio alle 19:00, gli appassionati di giochi potranno acquistare la console Steam Deck a un prezzo scontato, offerta applicabile a tutti i modelli del dispositivo. Ecco i prezzi richiesti per portarvi a casa il gioiellino di Valve:

Il modello base da 64 GB ha subito un calo del 10%, facendo scendere il prezzo da 419 euro a 377,10 euro ;

ha subito un calo del 10%, facendo scendere il prezzo da 419 euro a ; La variante con 256 GB di memoria NVMe, che garantisce tempi di caricamento più rapidi e prestazioni migliori, è attualmente in vendita a un prezzo scontato di 466,65 euro invece dei normali 549,00 euro. Si tratta di uno sconto del 15% sul prezzo di listino, che rende questa offerta ancora più allettante per i giocatori più esigenti;

di memoria NVMe, che garantisce tempi di caricamento più rapidi e prestazioni migliori, è attualmente in vendita a un prezzo scontato di invece dei normali 549,00 euro. Si tratta di uno sconto del 15% sul prezzo di listino, che rende questa offerta ancora più allettante per i giocatori più esigenti; La versione premium da 512 GB, che dispone di uno schermo antiriflesso per una migliore visibilità in tutte le condizioni di illuminazione, può essere acquistata con uno sconto del 20% al prezzo finale di 543,20 euro invece di 679,00 euro.

Per procedere all’acquisto di una delle tre versioni disponibili non dovete fare altro che cliccare sul link sottostante che vi riporta allo store ufficiale di Steam.

Acquista la console Steam Deck scontata sullo store ufficiale (fino al 13 luglio)

Un mare di giochi in saldo su Steam

Oltre allo Steam Deck, sono moltissimi i giochi in offerta durante i saldi estivi di Steam. Di seguito segnaliamo alcuni dei titoli più richiesti e amati dai videogiocatori di tutto il mondo, ora acquistabili in sconto fino al 13 luglio:

Questo elenco include solo alcuni dei titoli scontati. Qualora voleste consultare l’elenco completo di giochi acquistabili in sconto (se ne contano migliaia), potete fare riferimento al sito ufficiale dello store di Steam raggiungibile tramite questo indirizzo.

I saldi estivi di Steam si profilano come uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di videogiochi, insieme alla versione invernale. Si tratta di un’opportunità da non perdere per arricchire la propria libreria con titoli di alta qualità a prezzi incredibilmente convenienti. Sia i nuovi giocatori che i veterani hanno ora (e fino al 13 luglio) l’opportunità di esplorare una vasta selezione di giochi e scoprire nuove avventure senza dover spendere una fortuna. I saldi estivi di Steam sono il momento perfetto per soddisfare le proprie passioni videoludiche senza preoccuparsi del costo. E voi avete trovato qualche gioco di vostro gradimento da acquistare? Fatecelo sapere nei commenti.

