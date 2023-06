Solo poche ore per approfittare delle più recenti offerte del Red Friday MediaWorld: gli sconti riguardano una grande quantità di prodotti e sono disponibili solo per oggi, 30 giugno 2023. La promozione della nota catena tocca diverse categorie, tra le quali spiccano smartphone, PC, notebook, smartwatch, tablet, cuffie, smart TV e non solo.

Le offerte del Red Friday MediaWorld fino al 30 giugno 2023

Quello che MediaWorld chiama il “Black Friday dell’estate” prosegue con numerose offerte sulla tecnologia, valide solo per poche ore. Le proposte del Red Friday sono disponibili sia online sia nei negozi sparsi per l’Italia e comprendono sconti su iPhone, iPad, Macbook, Galaxy Watch5, notebook di vari marchi, smart TV 4K (anche OLED) e tanto tanto altro. Per aiutarvi abbiamo deciso di fare una selezione dei ribassi più interessanti, suddivisi per categoria.

Senza ulteriori indugi, ecco alcune delle migliori offerte del Red Friday MediaWorld:

Offerte iPhone

Offerte wearable

Offerte informatica

Offerte smart TV

Questa era solo una selezione delle tantissime offerte del Red Friday di MediaWorld. Per scoprire tutti gli sconti validi solo fino alla mezzanotte di oggi, 30 giugno 2023, potete seguire il link qui in basso. Per restare al passo con le proposte più interessanti potete seguirci anche attraverso il canale Telegram Prezzi.tech.

Tutte le offerte Red Friday MediaWorld (30 giugno 2023)

