Apple non ha ancora annunciato che sta sviluppando un’auto elettrica, ma si tratta del cosiddetto segreto di Pulcinella, in quanto l’azienda di Cupertino ha presentato centinaia di brevetti correlati allo sviluppo del veicolo.

In un’intervista alla CNBC di questa mattina, l’analista di Wedbush Daniel Ives ha affermato che la domanda da porsi in merito all’Apple Car è “quando” verrà annunciata, non “se”.

Nel 2021 Ives fece la stessa affermazione azzardando che Apple avrebbe annunciato una collaborazione automobilistica strategica entro i successivi tre o sei mesi.

Sebbene ciò non sia accaduto, ora Ives prevede il lancio di Apple Car entro il 2026. Questo sarebbe in linea con alcuni precedenti rapporti del noto analista Ming-Chi Kuo secondo i quali la presunta data di lancio prevista per il 2025 sarebbe saltata.

Apple Car verrebbe lanciata entro il 2026

Secondo le indiscrezioni è possibile che Apple abbia iniziato a lavorare su un’auto elettrica nel 2014 e quindi il colosso di Cupertino non ha ancora annunciato Apple Car dopo quasi un decennio di sviluppo? Potrebbe essere, poiché Apple non lancia prodotti se non sono in grado di conquistare il mercato, anche se il recente lancio di Apple Vision Pro potrebbe far venire qualche dubbio.

La società è stata anche recentemente collegata a una struttura di test per la guida autonoma in Arizona, inoltre ci sono state segnalazioni di importanti cambiamenti del personale impiegato nel progetto, dalla perdita di manager e ingegneri a una riorganizzazione dell’intero team.

