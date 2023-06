La notizia della collaborazione esclusiva tra Bethesda e AMD finalizzata all’ottimizzazione del videogioco Starfield su PC attraverso il supporto FSR 2.0 ha spinto un popolare modder a entrare in scena.

Il modder PureDark ha affermato che integrerà il supporto al DLSS di NVIDIA nel gioco in tempi rapidi nel caso questa tecnologia non verrà supportata al momento del lancio.

Il modder ha dichiarato che riuscirà a inserire almeno il supporto DLSS 3 entro 5 giorni dall’accesso anticipato riservato a chi acquista le edizioni speciali di Starfield, aggiungendo che successivamente svilupperà un’implementazione indipendente del DLSS 2 in base a come si evolverà la situazione.

L’integrazione del DLSS 3 con Frame Generation permetterà ai possessori di schede grafiche GeForce RTX 4000 di incrementare notevolmente la fluidità di Starfield, un gioco che si preannuncia particolarmente vasto e complesso.

PureDark è noto nella comunità dei modder per quanto riguarda Skyrim, Elden Ring, The Last of Us, Fallout 4 e Star Wars Jedi: Survivor e la maggior parte delle sue mod sono disponibili a pagamento tramite Patreon.

Tuttavia non si può escludere che altri modder potranno offrire soluzioni simili anche gratuite e nemmeno che lo stesso PureDark potrà fare altrettanto.

