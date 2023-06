Philips ha lanciato due nuovi robot per la pulizia dei pavimenti. HomeRun Serie 3000 Aqua e HomeRun Serie 7000 Aqua lavano in autonomia qualsiasi superficie compresi tappeti e moquette e si svuotano da soli.

Il modello Serie 3000 dispone di una potenza di aspirazione di 4000 Pa, mentre la Serie 7000 arriva a 5000 Pa. I robot sono alimentati da una batteria rispettivamente da 4800 mAh e 5200 mAh consentendo ai dispositivi di pulire fino a 150 m² con una sola ricarica.

Prima che la batteria si scarichi i robot rientrano automaticamente nella stazione di ricarica per poi tornare a riprendere la pulizia da dove si erano fermati, in più si svuotano in autonomia in meno di 30 secondi nell’apposita postazione di svuotamento dotata di sacchetto antiallergico monouso da 3 litri che può contenere fino a 30 giorni di sporcizia.

I robot pulitori di Philips aspirano e lavano in una sola passata utilizzando un panno lavapavimenti lavabile in microfibra che è anche dotato di vibrazione nella serie 7000.

Entrambi i dispositivi utilizzano la navigazione laser 360° (LiDAR) per scansionare l’ambiente domestico e individuano continuamente ciò che si trova davanti e accanto a loro, inoltre la serie 7000 rileva e identifica anche eventuali oggetti di intralcio di piccole dimensioni grazie ai sensori ToF 3D situati nella parte anteriore.

Sono disponibili cinque modalità di pulizia ideali per ogni tipologia di superficie ed esigenza, inoltre è possibile gestire le varie funzionalità da remoto grazie all’app ufficiale Philips HomeRun disponibile per Android e iOS. L’app permette ad esempio di indicare le stanze da pulire e in che ordine e di segnalare eventuali aree o oggetti da evitare di lavare o calpestare.

Philips HomeRun Serie 3000 Aqua è disponibile nella colorazione nera, mentre HomeRun Serie 7000 Aqua è disponibile nella colorazione bianca. Entrambi i prodotti sono disponibili su Amazon con prezzi che partono da 499,99 euro per la Serie 3000 e da 899,99 euro per la serie 7000.

