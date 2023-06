A circa un mese di distanza dalla disponibilità italiana dell’app ufficiale di ChatGPT, OpenAI rilascia un aggiornamento importante che va a implementare Bing. Gli utenti paganti iscritti a Plus possono ora navigare sul web tramite il motore di ricerca di Microsoft direttamente sull’app per iPhone e iPad, una funzione che ne va ad arricchire di molto l’esperienza d’uso, per un servizio che mira a diventare un tuttofare grazie all’accesso alle informazioni via internet tramite Bing e i plugin.

I risultati di ricerca di Bing su ChatGPT per iPhone e iPad

L’aggiornamento disponibile dalla giornata di ieri sull’App Store, ha portato sull’app ufficiale di ChatGPT per iOS e iPadOS alcune novità, fra cui spicca per l’appunto la nuova integrazione della ricerca di Bing di Microsoft. Nelle novità relative alla versione in questione, la numero 1.2023.173, OpenAI specifica che gli utenti Plus ora possono usare la funzione di navigazione web per ottenere risposte e informazioni relative a eventi e informazioni che vanno oltre ai dati presenti di default sui modelli su cui è stato addestrato il modello di ChatGPT.

Detta altrimenti, significa che gli utenti possono in questo modo accedere al web, andare cioè oltre le risposte fornite dal chatbot per verificare o approfondire una certa risposta, rendendo pertanto le conversazioni con ChatGPT più utili e anche versatili, specie rispetto alla versione gratuita, per il momento ancora ferma al 2021.

Si tratta di una novità che rientra nelle politiche di potenziamento del chatbot di OpenAI, politiche che già negli scorsi mesi si sono palesate attraverso l’introduzione dei plugin, una sorta di potenziali app di terze parti che vanno ad arricchire ChatGPT fornendo agli utenti gli strumenti per accedere alle informazioni aggiornate presenti sulla rete, per effettuare operazioni complesse, per chiedere al chatbot di prenotare un volo o un ristorante, e altro ancora.

Sono capacità non ancora disponibili per tutti, riservate per il momento agli utenti paganti iscritti a ChatGPT Plus (costa 20 dollari al mese), utenti a cui è destinata anche questa integrazione di Microsoft Bing nell’app per iPhone e iPad. Per provarla, è necessario aggiornare o scaricare l’ultima versione dell’app ChatGPT dall’App Store e accedere alla sezione riservata alle nuove funzioni nelle impostazioni dell’applicazione; per la versione per Android bisogna ancora pazientare.

Potrebbero interessarti anche: La legge europea sull’intelligenza artificiale prende forma e ChatGPT e il futuro dell’intelligenza artificiale, nel lavoro e nella quotidianità