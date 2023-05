A distanza di poche ore dai timori espressi da Sam Altman relativi alle potenzialità delle intelligenze artificiali, l’organizzazione per la quale è amministratore delegato, OpenAI, ha rilasciato l’app ufficiale di ChatGPT per iOS.

È gratuita e si può scaricare direttamente dall’App Store, dal 31 maggio anche in Italia, a dispetto della versione per Android che ancora deve arrivare, nonostante l’azienda di sviluppo abbia confermato la prossima disponibilità.

A che serve l’app ufficiale di ChatGPT per iPhone

ChatGPT è facilmente utilizzabile anche da smartphone tramite l’interfaccia web, ma un’app dedicata semplifica l’interazione e ne migliora l’utilizzo. Per questo motivo OpenAI nella giornata di oggi ha lanciato la versione per iPhone, una versione scaricabile gratuitamente dall’App Store, che probabilmente arriverà anche in Italia nelle prossime settimane.

L’app ufficiale di ChatGPT è innanzitutto compatibile con la più recente versione del modello di linguaggio di OpenAI, GPT-4, accessibile esclusivamente per chi è iscritto a ChatGPT Plus, la versione a pagamento del software che costa 20 dollari al mese.

Altrettanto interessante il fatto che supporta i comandi vocali, grazie all’integrazione di Whisper, un sistema di riconoscimento vocale open-source di OpenAI che semplifica di molto le interazioni con il chatbot (in lingua inglese per ora).

Per il resto, è in grado di fare quello che ci si aspetterebbe dal chatbot: fornisce informazioni, dà consigli, fa calcoli, legge e corregge il codice, suggerisce idee, messaggi più e meno specifici o racconti, proprio come la sua versione web in sostanza, con cui si può sincronizzare accedendo con il proprio account.

Ad oggi rappresenta quindi un’alternativa a Bing Chat, già disponibile su smartphone da circa tre mesi sotto forma di app, un’alternativa in casa in cui OpenAI ci si aspetta porti per prima le novità di ChatGPT, alcune delle quali confluiranno poi sui servizi di Microsoft.

Come anticipato, l’app ufficiale di ChatGPT per iOS è disponibile gratuitamente sull’App Store anche in Italia. Ma vi aggiorneremo non appena arriverà la versione per Android, come ha già anticipato OpenAI.

