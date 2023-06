Corsair Darkstar Wireless debutta ufficialmente in Italia, il nuovo mouse gaming ad alte prestazioni dell’azienda californiana è già disponibile per l’acquisto e si presenta sul mercato con una scheda tecnica che non passerà di certo inosservata agli occhi dei gamer professionisti e non solo. Sviluppato e costruito per offrire la migliore esperienza possibile in tutte le tipologie di gioco, Corsair Darkstar Wireless punta tutto su prestazioni e versatilità grazie un’esclusiva configurazione dei tasti laterali, altamente personalizzabile in base alle esigenze di ogni singolo utente.

Corsair Darkstar Wireless: prestazioni al top e latenza sotto il millisecondo

Il nuovo mouse Corsair è dotato di 15 pulsanti programmabili e grazie alla sua forma ottimizzata con impugnatura centrale testurizzata, permette di sfruttare appieno il gruppo laterale a sei pulsanti QuickStrike; in questo modo il pollice viene utilizzato per massimizzare efficacia e controllo, riducendo tra l’altro gli sforzi durante le sessioni di gioco più lunghe. Parlando ancora di estetica, avremo la possibilità di gestire l’illuminazione RGB – oltre alle impostazioni della periferica – in modo da adattarlo alle nostre necessità e stile di gioco; il tutto sarà gestibile con il software proprietario Corsair iCUE, utility ben strutturata che consente di gestire gli effetti di illuminazione RGB, impostare i DPI, assegnare macro e calibrare la superficie del sensore, il tutto con ben 5 profili personalizzabili richiamabili con un semplice click.

Previous Next Fullscreen

Parlando invece di specifiche prettamente tecniche, oltre alla connettività wireless con la collaudata tecnologia SlipStream, spicca senza dubbio il sensore ottico Corsair Marksman da 26.000 DPI – una scheggia – e un incredibile hyper-polling a 2.000 Hz che garantiscono una latenza inferiore a 1ms; a bordo ovviamente è presente il protocollo Bluetooth, mentre la batteria in dotazione garantisce un’autonomia in gioco di 80 ore.

Scheda tecnica Corsair Dakstar Wireless

Connettività SlipStreamWireless 2,4GHz Hyper-fast, sub-1ms, Bluetooth 4.2 + LE

Connettore USB 2.0 Type-A

Autonomia batteria 80 ore via Bluetooth, 65 ore via Wireless SLipStream 2,4 GHz

Sensore Ottico Corsair Marksman

Risluzione 26.000 DPI, tracking 650 IPS, accelerazione sino a 50G

Retroilluminazione Corsair iCUE

15 pulsanti programmabili

Polling rate sino a 2.000 Hz

Colore nero

Piedini in PTFE

Cavo da 1,8m

Dimensioni 129,05 x 67,9 x 43.64 mm

Peso 96 grammi

Garanzia 2 anni

Disponibilità e prezzi

Il mouse gaming Corsair Darkstar Wireless è già acquistabile sullo shop ufficiale Corsair Italia un prezzo di 169 euro; per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto, mentre la disponibilità su Amazon dovrebbe essere imminente.

A proposito di Corsair e mouse gaming potrebbe interessarti anche: