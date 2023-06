Secretlab lancia due nuovi design per le sedie da gaming della collezione VALORANT per celebrare l’arrivo dell’Episodio 7, Atto 1: più precisamente parliamo di design ispirati a Jett e Reyna, due agenti protagonisti del popolare videogioco. Andiamo insieme a scoprirli.

Secretlab lancia le sedie ispirate a Jett e Reyna di VALORANT

Secretlab presenta ufficialmente due nuove varianti delle sue sedie da gaming TITAN Evo, denominate Jett Edition e Reyna Edition: entrambe offrono tutte le tipiche caratteristiche del modello già in commercio apprezzate dai giocatori (e non solo), unite a nuovi look in linea con i due personaggi di VALORANT, popolare gioco targato Riot Games lanciato nel 2020 e divenuto in breve tempo uno degli sparatutto più famosi. Le sedie mettono a disposizione un rivestimento in similpelle ibrida Secretlab NEO, una seduta con ali laterali leggermente inclinate, un sistema di supporto lombare a 4 direzioni, un cuscino magnetico in memory foam per la testa e braccioli 4D completamente in metallo con sistema di sostituzione CloudSwap per il rivestimento.

Jett e Reyna sono tra gli agenti più apprezzati all’interno del gioco: secondo quanto riportato da Riot Games, Reyna è stato quello più utilizzato dai giocatori nel 2022, mentre Jett continua a rimanere un punto fermo, sia tra i giocatori più casual sia tra quelli professionisti. Esattamente come Jett, la sedia dedicata offre un vortice bianco sullo schienale e rivestimenti azzurri e blu che rispecchiano il taglio del vestito. La Reyna Edition riproduce invece le borchie dorate intorno alla vita e offre uno schienale con retro a “V” e una colorazione porpora che richiama il vestito.

Previous Next Fullscreen

Le sedie da gaming Secretlab TITAN Evo Jett Edition e Reyna Edition sono disponibili all’acquisto in preordine sul sito ufficiale nelle taglie Regular e XL al prezzo di partenza di 674 euro. Per maggiori dettagli potete fare riferimento al link qui in basso. In questo periodo sul sito sono disponibili i saldi estivi con sconti fino a 100 euro, ma purtroppo non includono i prodotti in questione, visto che si tratta di nuovi modelli.

Acquista le nuove sedie da gaming Secretlab x VALORANT

Leggi anche: Recensione Secretlab TITAN Evo: la regina delle sedie da gaming