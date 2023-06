Radeon RX 7600 è la diretta avversaria della GeForce RTX 4060 8 GB, la prossima scheda grafica NVIDIA di fascia economica per il gaming a 1080P che debutterà ricordiamo il prossimo 28 di giugno. Come già visto in passato, la sfida in questa fascia di prezzo non è solo sulle prestazioni ma anche sul prezzo, motivo che ritroviamo dietro il recente taglio di prezzo operato da AMD sul suo modello entry-level della serie Radeon RX 7000 RDNA 3.

AMD Radeon RX 7600 ora a partire da 249 dollari

In fase di lancio la Radeon RX 7600 aveva un MSRP di 269 dollari, cifra scesa ora a 249 dollari (o se preferite in calo del 7,4%) e già “verificabile” su Amazon USA. Non si tratta di uno stravolgimento, ma il gap con la GeForce RTX 4060 8 GB ora è di 50 dollari, con la nuova RTX 4060 accreditata di un MSRP pari a 299 dollari; in attesa della nuova GPU NVIDIA, non sappiamo quale sia la reale differenza tra le due GPU, prestazioni e prezzi in Italia compresi, tuttavia anche nel nostro Paese sembra che la situazione si stia allineando. Da un sondaggio effettuato sui principali motori di ricerca, abbiamo rilevato infatti che ora la Radeon RX 7600 si può trovare su alcuni shop in offerta a 270 euro per la variante MSI Radeon RX 7600 MEC 2X; su Amazon Italia invece siamo su cifre leggermente superiori, la MSI in oggetto costa 309 euro , mentre la più economica è la Powercolor Radeon RX 7600 Fighter a 294 euro (vedi offerta).

Ricordiamo che la Radeon RX 7600 di AMD offre una GPU RDNA3 da 32 Compute Unit e 2.048 Stream Processor; a bordo troviamo 8 GB di VRAM GDDR6 su BUS a 128 bit, mentre il TDP è 168 watt. La NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB invece, per quanto più costosa, dovrebbe garantire un numero di unità di elaborazione nettamente superiore (oltre 3.000), sempre con 8 GB di memoria ma con un TDP che si vocifera essere inferiore ai 120 watt.

Nell’attesa di vedere all’opera la GeForce RTX 4060 8 GB sul banco di TuttoTech, vi lasciamo con la scheda tecnica della Radeon RX 7600, prodotto già protagonista di un nostro approfondimento e ideale per fare una comparativa sul gaming a 1080P ad alto frame-rate.

AMD Radeon RX 7600 – scheda tecnica

Architettura RDNA3

Processo produttivo 6nm TSMC

Compute Unit 32

Stream Processor 2.048

Ray Accelerator 32

AI Accelerator 64

TMU 128

ROP 64

Frequenza Boost GPU 2.655 MHz

Memoria 8GB GDDR6

Velocità memoria 18Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 288 GB/s

Infinity Cache 32MB (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x8)

HDMI 2.1

Display Port 2.1

TBP 165W

Alimentazione PCI-E 8pin

Prezzo 249 dollari

A proposito di schede grafiche ti consigliamo anche: