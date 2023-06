GeForce RTX 4060 8 GB debutterà ufficialmente il 28 di giugno; a confermarlo è la stessa NVIDIA che, dopo le molte indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, ha chiarito la vicenda prima con un tweet e successivamente aggiornando la pagina ufficiale del prodotto. Attesa inizialmente per il mese di luglio, la GeForce Force RTX 4060 8 GB “liscia” era stata annunciata da NVIDIA a maggio con la GeForce RTX 4060 Ti 8 GB (qui la nostra Recensione completa) e l’altra variante RTX 4060 Ti 16 GB che, a questo punto, sarà l’ultima a giungere sul mercato il mese prossimo.

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB: tutto quello che sappiamo

Come già discusso nei precedenti articoli, GeForce RTX 4060 8 GB rappresenta il modello entry-level della serie NVIDIA GeForce RTX 40 “Ada Lovelace”, verosimilmente seguita da un’ulteriore modello GeForce RTX 4050, ma sostanzialmente il punto d’ingresso per le schede grafiche gaming di nuova generazione dell’azienda californiana. Questo modello andrà a scontrarsi direttamente con la AMD Radeon RX 7600 (qui il nostro approfondimento) per contendersi quella fascia di utenza che gioca a 1080P a dettagli alti e proviene da schede grafiche con qualche anno sulle spalle (vedi serie GeForce 10/20); al pari dalle sorelle maggiori ovviamente non mancherà il supporto DLSS 3.0 e tutte le funzionalità introdotte da NVIDIA con la nuova architettura.

In quanto a caratteristiche tecniche, la nuova arrivata utilizzerà una GPU AD107 equipaggiata con 3.072 Cuda Core e una cache L2 ampliata a 24 MB che, come visto per la GeForce RTX 4060 Ti, permette di incrementare la larghezza di banda effettiva almeno del 20%; parlando del sottosistema memoria invece, la VRAM è di tipo GDDR6 – probabilmente a 17 Gbps – con un’interfaccia a 128 bit e una larghezza di banda memoria di 272 GB/s (sino a 453 GB/s grazie alla sostanziosa cache L2).

Il Total Board Power (o TBP) è di 115 watt, caratteristica che in sostanza conferma la presenza di un connettore ausiliario PCI-E e permette di utilizzare dissipatori più compatti, mantenendo comunque un design molto simile alla sorella maggiore; segnaliamo anche l’interfaccia PCI-E 4.0 x8 e una sezione output video verosimilmente identica ad RTX 4060 Ti (HDMI 2.1 e Display Port 1.4a).

NVIDIA GeForce RTX 34060 8 GB – Scheda tecnica

GPU NVIDIA AD107

Streaming MultiProcessor 24

Cuda Core 3.072

RT Core di 3a gen 24

ROP 32

Tensor Core (4a gen) 96

TMU 96

Cache L2 24 MB

Frequenza Boost 2.460 MHz

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 17 Gbps

BUS memoria 128 bit

Larghezza di banda 272 GB/s

Alimentazione PCI-E 8pin

TGP 115 watt

Prezzi e modelli custom

NVIDIA ha già annunciato che il prezzo base della GeForce RTX 4060 8 GB sarà di 335 euro, questa cifra si riferisce ai modelli con frequenze di clock reference – da specifiche NVIDIA – che debutteranno il 28 giugno; i modelli custom con overclock invece saranno disponibili dal 29 giugno con prezzi leggermente superiori in base alle offerte dei partner.

