Placato il trambusto generato dal blocco agli account condivisi in Italia, Netflix nelle scorse ore ha annunciato l’implementazione di un nuovo sistema di classificazione delle top 10 dei film e show più visti che in questo modo diventa più oggettivo e proporzionato. Se finora il servizio di streaming componeva le classifiche sulla base del tempo di visualizzazione complessivo, ora Netflix calcola le top 10 dividendo il tempo di visualizzazione complessivo con la durata totale del contenuto.

Ad esempio, andando a considerare il film Tyler Rake 2 (Extraction 2) uscito lo scorso 16 giugno, che ha totalizzato 88,38 milioni di ore, queste ultime vengono divise per la durata complessiva del film, pari a 122 minuti, il cui risultato va a contare per la top 10 dei film più visti relativa.

Come intuibile, il motivo principale di questo cambiamento implementato da Netflix risiede nel fatto che un sistema di classificazione del genere non va ad avvantaggiare i contenuti più lunghi, che per ovvi motivi finivano per totalizzare tempi di visualizzazione maggiori a parità di share; ma questa novità è utile anche per confrontare l’impatto relativo che hanno film e serie, oltre i livelli di fidelizzazione che riescono a ottenere.

Si tratta di una modifica che è già stata collaudata negli ultimi mesi, ora resa ufficiale assieme a un’altra novità che va a estendere il tempo di valutazione di film e show da 28 a 91 giorni, utile ad esempio nel caso in cui un contenuto impieghi più tempo a diffondersi e a raggiungere un certo numero di visualizzazioni utili per entrare nelle classifiche di Netflix. C’è già una prima conseguenza di questa modifica: il sorpasso di Mercoledì su Stranger Things 4 come serie in lingua inglese più popolare di Netflix.

Purtroppo, ancora non ci sono novità relative a una maggiore trasparenza di questi dati, ad esempio sul numero di spettatori che hanno guardato un film o una serie dall’inizio alla fine, informazioni molto utili sia per gli utenti di Netflix che per gli inserzionisti, considerando che sarebbe una delle metriche più concrete per valutare la bontà e la ricezione effettiva di un titolo.

Potrebbero interessarti anche: Come condividere Netflix: cosa sapere su utenti extra e nucleo domestico e I 10 migliori film su Netflix: la nostra selezione