A circa tre mesi dalla promessa del co-presidente di Spotify, Gustav Söderström, e a più di due anni dalle prime indiscrezioni, sembra che il piano Spotify Hi-Fi sia in dirittura d’arrivo. Secondo alcune informazioni condivise da Bloomberg dovrebbe trattarsi di un piano con la musica in alta qualità disponibile entro la fine dell’anno, a parte e più costoso.

Cosa sappiamo su Spotify Hi-Fi

Non è un mistero che un’opzione con inclusa la musica lossless fosse già in programma da tempo in casa Spotify. Venne poi posticipata principalmente a causa della concorrenza, Apple e Amazon in primis, che da un po’ offrono i brani in alta qualità senza costi aggiuntivi nei rispettivi piani di abbonamento, fattore che alza di conseguenza gli standard d’ascolto.

Difatti l’idea originaria, come specificò lo stesso Söderström a fine inverno era sì offrire agli utenti Spotify Hi-Fi, ma come piano disponibile a un prezzo più elevato rispetto all’opzione standard, fatto che ora viene confermato da queste nuove indiscrezioni.

Posto che non ci sono al momento informazioni relative al costo, un’idea potremmo averla da un sondaggio che lo scorso ottobre condivise un ex abbonato di Spotify al quale il servizio di streaming chiese di partecipare. In quell’occasione gli venne mostrato un piano Platinum da 19,99 dollari al mese che includeva, fra le altre cose, anche il plus HiFi.

In tal caso, immaginare una conversione a 19,99 euro è piuttosto plausibile (considerando gli stessi 9,99 euro e 9,99 dollari necessari per l’abbonamento Individual) prezzo che in ogni caso risulterebbe per niente in linea con i 10,99 euro e i 9,99 euro di Apple Music e Amazon Music Unlimited, servizi che includono entrambi la musica in alta qualità.

Per il momento, le indiscrezioni emerse parlano solo di un possibile lancio entro la fine dell’anno di un piano più costoso, di cui non si sa ancora nulla e che inizialmente non dovrebbe arrivare sul mercato statunitense. L’azienda ha preferito non commentare per ora, ma vi aggiorneremo su Spotify Hi-Fi non appena emergeranno ulteriori nuove.

