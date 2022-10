A febbraio 2021 Spotify annunciò che lo streaming lossless (senza perdita di qualità) Spotify Hi-Fi sarebbe stato disponibile come opzione entro la fine di quell’anno per gli abbonati a Spotify Premium in alcuni mercati non specificati.

Dopo quasi un anno di ritardi accumulati ora sembra che il nuovo piano stia finalmente per debuttare sulla popolare piattaforma di streaming Spotify.

Emerge il nuovo abbonamento Spotify Platinum con audio Hi-Fi e altri vantaggi

L’indizio arriva da un utente Reddit che è stato invitato dalla piattaforma a partecipare a un sondaggio dopo aver disdetto Spotify Premium. Il sondaggio ha chiesto all’utente se sarebbe stato interessato a passare a Spotify Platinum e l’ex abbonato ha condiviso lo screenshot sottostante.

L’immagine elenca anche l’inedito piano Spotify Platinum tra le opzioni disponibili che al costo di 19,99 dollari al mese offre i vantaggi dell’abbonamento standard e in più l’audio Hi-Fi, la taratura ottimale delle cuffie, approfondimenti audio, librerie e playlist Pro e altri benefici esclusivi.

Al momento il piano Spotify Platinum non è ancora ufficiale e visti i ritardi è opportuno attendere l’annuncio della società, ma a questo punto il nuovo abbonamento sembra prossimo al lancio. Resta da vedere se e quando arriverà in Italia e se costerà 19,99 euro al mese.

