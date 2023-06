Spotify sta testando una nuova funzionalità che permetterebbe di ascoltare la musica anche quando il dispositivo è offline attraverso la nuova playlist “Il tuo mix offline” che salverebbe automaticamente un elenco delle canzoni che l’utente ha riprodotto di recente.

Spotify consente già agli utenti di scaricare playlist o album per l’ascolto offline, ad esempio quando si viaggia in aereo o in metropolitana, oppure ci si trova in un luogo senza connessione, ma si tratta di un processo manuale che oltretutto bisogna ricordarsi di effettuare periodicamente, mentre la playlist “Il tuo mix offline” verrebbe creata automaticamente e sarebbe composta dai brani ascoltati più recentemente.

Il CEO di Spotify Daniel Ek non ha detto quando questa funzionalità potrebbe essere rilasciata più ampiamente, ma dato che ha rivelato su Twitter che è in fase di test, si spera possa arrivare al più presto.

Tuttavia è strano che Spotify sia così in ritardo con l’implementazione di una funzionalità del genere, poiché sono anni che YouTube Music offre una funzionalità simile chiamata “Mixtape Offline”.

Probabilmente Spotify ha preferito concentrarsi su altri aspetti della sua piattaforma di streaming musicale. Negli ultimi tempi la società avrebbe rimosso migliaia di canzoni create con l’intelligenza artificiale.

Forse ti sei perso: YouTube Music potrebbe sbarcare su Apple TV e Garmin