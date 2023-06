Apple ha recentemente presentato al mondo il suo visore di realtà mista Vision Pro, tuttavia si vocifera che l’azienda di Cupertino stia lavorando a una versione meno onerosa del dispositivo.

Ora sembra che Apple abbia in cantiere anche un altro visore che apparentemente assomiglia al passato Gear VR di Samsung.

Secondo quanto riportato da ZDNET, questa settimana Apple ha presentato un nuovo brevetto che descrive sommariamente un accessorio in grado di ospitare uno smartphone o un tablet.

Il dispositivo sarebbe in grado di funzionare come un visore per la realtà virtuale e per la realtà aumentata sfruttando iPhone o un iPad.