Il colosso di Redmond ha iniziato ad implementare alcune novità nella nuova versione di Outlook, oltre a vari rinnovamenti dal punto di vista del design, Microsoft sta aggiungendo il supporto agli account di terze parti, cominciando da Gmail.

L’aggiornamento che apporta queste novità è in distribuzione per gli utenti che testano la nuova app Outlook e consente di aggiungere all’applicazione gli account Gmail oltre agli account Outlook/Hotmail, così facendo Microsoft semplifica la gestione di tutte le email che sono ora utilizzabili in un unico posto.

Microsoft aggiunge il supporto a Gmail nel nuovo client Outlook con diverse novità

L’azienda ha lavorato per permettere agli utenti di usufruire dell’intera esperienza Gmail senza la necessità di rivolgersi alla versione raggiungibile dal web, per questo il supporto agli account Gmail integra anche la possibilità di accedere al Calendario e ai Contatti; Gmail è solo il primo account email di terze parti ad essere supportato, ma l’azienda è già al lavoro per aggiungere gli account anche di altri servizi.

Oltre all’integrazione degli account Gmail, Microsoft ha apportato anche diverse migliorie al client Outlook che, per esempio, ora offre l’integrazione con Microsoft Editor in modo da consentire all’utente di beneficiare di correzioni ortografiche e suggerimenti di completamento automatico durante la composizione delle e-mail. È anche possibile bloccare le email più importanti nella parte superiore dell’interfaccia, dando inoltre all’utente la possibilità di ritardare l’invio di una email di 10 secondi, così da poterne annullare l’invio qualora venissero riscontrati errori all’ultimo momento.

Tra le altre novità è stata introdotta la possibilità, per gli account aziendali e scolastici, di inviare sondaggi nelle email, con anche la possibilità di partecipare alle riunioni Skype o Teams direttamente dall’app. Microsoft ha anche aggiunto il monitoraggio dei pacchi per tutti i numeri di spedizione ricevuti nelle email.

L’esperienza offerta dal Calendario integrato nel client Outlook viene ulteriormente migliorata, offrendo il supporto per più calendari condivisi, più fusi orari e una visualizzazione meteo giornaliera; in futuro verranno date maggiori possibilità di personalizzazione agli utenti che potranno modificare il calendario con “colori più audaci” e una migliore leggibilità.

I lavori del colosso per migliorare il nuovo client Outlook sono solo all’inizio, l’azienda ha infatti annunciato che oltre all’implementazione del supporto per Yahoo, iCloud e altri account IMAP, sta anche lavorando su alcune novità estetiche e possibilità di personalizzazione dell’app.

