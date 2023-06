A due settimane di distanza dall’annuncio del visore Vision Pro di Apple, arriva sul mercato italiano un nuovo paio di occhiali smart, più discreto rispetto a quest’ultimo, meno all’avanguardia ma anche dal prezzo molto più abbordabile. Nubia Neovision AR Glasses è un prodotto particolare, molto leggero e dotato di un display micro OLED piuttosto definito, la porta per accedere alla visione di diversi contenuti multimediali ma non solo.

Caratteristiche, funzioni e prezzo di Nubia Neovision AR Glasses

ZTE li aveva presentati lo scorso febbraio in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, occhiali per la realtà aumentata che ora sono disponibili anche in Italia. Nonostante le dimensioni e l’hardware che integrano, Nubia Neovision AR Glasses pesano solo 79 grammi, quanto basta per ospitare un display micro OLED con risoluzione binoculare di 1080P per una densità di 3500 PPI e una luminosità massima di ben 1800 nit.

Il campo visivo è di 43 gradi, lo schermo virtuale che ne deriva è scalabile fino a 120″, mentre per quanto riguarda l’audio questi occhiali smart integrano inoltre due altoparlanti omnidirezionali certificati Hi-Res audio posizionati sulle asticelle.

Nubia Neovision AR Glasses è un dispositivo che può essere utilizzato per l’intrattenimento, per il gioco o per la produttività quando collegato tramite lo standard di interfaccia DisplayPort a dispositivi di vario tipo come smartphone, tablet, computer, console e droni.

Sono in vendita da oggi sullo store ufficiale di ZTE, dove è possibile acquistarli al prezzo di 549 euro, ma non sappiamo se in futuro saranno disponibili anche su Amazon o su altri negozi di terze parti.

