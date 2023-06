Gigabyte Z790 AORUS TACHYON rappresenta il fiore all’occhiello nel catalogo schede madri Gigabyte, un prodotto rivolto alla fascia alta del mercato e in particolare agli overclocker che amano portare al limite i componenti di sistema, dalla CPU passando a memoria RAM e scheda grafica. L’azienda taiwanese è attiva ormai da anni anche nel panorama dell’overclocking professionistico, ambito dove battaglia a suon di record – con competitor come ASUS, MSI e ASRock – attraverso una gamma di prodotti molto ampia che si concretizza soprattutto nella serie AORUS.

Gigabyte Z790 AORUS TACHYON e il nuovo record mondiale DDR5

La Z790 AORUS TACHYON è un scheda madre pensata per quella fascia d’utenza che possiamo definire “estrema”, non a caso il team di overclocker Gigabyte – guidati dal rinomato HiCookie – l’ha utilizzata per riprendersi il record mondiale nell’ambito della massima frequenza DDR5 ottenibile su piattaforma Intel Z790, per intenderci parliamo di Core 13a gen “Raptor Lake-S”. Andando nello specifico, HiCookie è riuscito ad overcloccare un modulo di memoria DDR5 alla straordinaria frequenza di 11.254 MT/s, un record di non poco conto se consideriamo che anche la RAM è targata AORUS. Per l’occasione è stato abbinato un processore Intel Core i9-13900K che, sempre sulla stessa Z790 AORUS TACHYON, ha raggiunto quota 8.400 MHz; inutile quasi dire che il sistema di raffreddamento prevede l’ausilio dell’azoto liquido, ma l’abilità e la maestria degli overclocker fanno sicuramente tutto il resto.

Come anticipato, la Gigabyte Z790 AORUS TACHYON è una scheda madre progettata esclusivamente per gli appassionati di overclocking; offre un avanzato design di alimentazione interamente digitale e un’ottimizzazione della traccia di memoria con l’implementazione di Shielded Memory Routing che, come visto, permette di raggiungere tali risultati. La scheda madre tra l’altro dispone anche di un toolkit di overclocking integrato, dotato di comodi tasti di scelta rapida, interruttori a levetta e funzioni di rilevamento della tensione, che facilitano il compito degli overclocker.

Così come le proposte dei competitor, il costo di questa tipologia di scheda madre non è alla portata di tutti, senza dimenticare che bisognerà abbinarci componentistica adeguata, senza guardare troppo al portafogli. Attualmente è possibile acquistare la Gigabyte Z790 AORUS TACHYON a 785 euro su Amazon Italia, mentre in linea di massima possiamo dire che la disponibilità del prodotto nel nostro paese è molto scarsa; per maggiori dettagli tecnici sulla Gigabyte Z790 AORUS TACHYON vi rimandiamo invece sulla pagina ufficiale del prodotto.

Se vuoi approfondire sul tema schede madri, RAM e Gigabyte potrebbe interessarti anche: