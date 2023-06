Microsoft ha smesso di realizzare giochi per Xbox One in modo da concentrarsi sulle console di ultima generazione Xbox Series S/X.

Il colosso di Redmond continuerà a supportare l’hardware Xbox One e giochi come Minecraft sulla console della generazione precedente, tuttavia nessuno studio di sviluppo interno sta più lavorando a nuovi giochi per Xbox One.

La società aveva già iniziato a spingere la transizione offrendo giochi come Microsoft Flight Simulator tramite Xbox Cloud Gaming agli utenti Xbox One, inoltre al recente Xbox Games Showcase 2023 l’azienda non ha citato alcun gioco realizzato internamente per questa console.

Microsoft ha affermato che sfrutterà la sua infrastruttura Xbox Cloud Gaming per offrire gli ultimi giochi agli utenti Xbox One.

Gli studi di Microsoft sono ora concentrati su Xbox Series S/X, tuttavia è più laborioso realizzare giochi per due console, infatti sembra che alcuni sviluppatori abbiano chiesto a Microsoft di eliminare la compatibilità obbligatoria con Xbox Series S per gli ultimi giochi Xbox.

Tuttavia la società non sembra intenzionata a lasciare indietro Xbox Series S, poiché ha presentato un nuovo modello con 1 TB di archiviazione al recente evento Xbox Games Showcase.

