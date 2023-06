Samsung Odyssey OLED G9 (G95SC) arriva finalmente in Italia. Dopo la presentazione avvenuta al CES di Las Vegas, il nuovo monitor gaming top di gamma debutta ufficialmente sul mercato globale portando la sfida coi competitor su un altro livello, non solo per quanto concerne la resa cromatica, ma anche per le tecnologie implementate dal colosso sudcoreano. Nato sulla scia del successo ottenuto con Odyssey OLED G8 (G85SB) lo scorso anno, Samsung Odyssey OLED G9 arriva con diverse novità e migliorie che sposano tra l’altro una tecnologia di upscaling AI di nuova generazione.

Samsung Odyssey OLED G9 – Scheda tecnica da urlo!

Le specifiche tecniche del nuovo monitor Samsung dicono già tutto, ma è indubbio che per avere un’idea concreta su quello che può fare un display di questo tipo c’è la necessità di provarlo in prima persona. Samsung Odyssey OLED G9 utilizza un pannello OLED da 49 pollici con curvatura 1800R; è il primo della sua categoria a offrire una risoluzione DQHD 5.120×1.440 pixel (Dual Quad High Definition) con un rapporto di 32:9, l’equivalente di due schermi QHD affiancati per capirci.

Rimanendo sui numeri “concreti”, la frequenza di aggiornamento è di 240 Hz mentre il tempo di risposta GtG (gray to gray) arriva a 0,03 ms, a dir poco impressionante. Ideale quindi anche per il gaming competitivo, questo display integra inoltre un processore Neo Quantum Pro che, utilizzando un algoritmo di deep learning, analizza in modo intelligente le immagini e ne esegue automaticamente l’upscaling per regolare la luminosità e amplificare il contrasto.

Essendo un pannello OLED, anche la resa cromatica è al top, così come le prestazioni; troviamo infatti sia la certificazione DisplayHDR True Black 400 che AMD FreeSync Premium Pro per un’esperienza fluida in qualsiasi ambito ludico. Non solo prestazioni ma anche design e funzionalità proprietarie per Odyssey OLED G9, caratterizzato da un design compatto e un’elegante cornice metallica; sul retro del monitor troviamo CoreSync e Core Lighting+ che utilizza una tecnologia di illuminazione avanzata per abbinare i colori sullo schermo, mentre gli altoparlanti stereo integrati restituiscono un audio nitido e dettagliato.

Ma non è tutto, a bordo è presente Samsung Gaming Hub e diverse app per smart TV per accedere a servizi di streaming, gioco e intrattenimento da un singolo dispositivo (sono inclusi Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now); non manca infine una particolare ottimizzazione per il multi-tasking e una generosa dotazione di interfacce: HDMI 2.1, micro HDMI 2.1, Display Port 1.4, Auto Source Switch+ e un hub USB centrale.

Disponibilità e prezzi

Samsung Odyssey OLED G9 (G95SC) sarà disponibile per il preordine a livello mondiale a partire dal 12 giugno 2023 su Samsung.com, al prezzo di 2199 euroS e a breve anche su Amazon Italia. Segnaliamo inoltre che dal 12 giugno al 2 luglio, preordinando su Samsung.com Odyssey OLED G9, sarà possibile, ricevere in regalo uno smartphone Galaxy S22 da 128G, il tutto aderendo all’operazione premi su Samsung Members.

