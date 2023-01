Il CES di Las Vegas è ormai alle porte. Molti produttori hanno deciso di dare un assaggio dei nuovi prodotti in esposizione alla fiera, come fatto da LG con la nuova linea di soundbar. Anche Samsung ha deciso di adottare questa politica, annunciando nuovi modelli nella propria linea di monitor, cercando di estendere la propria leadership nel settore.

Si tratta delle nuove versioni dei modelli Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor che, a detta dell’azienda, offriranno una qualità d’immagine ineguagliabile e una serie di funzioni innovative per chi vuole lavorare, giocare e intrattenersi con il proprio monitor.

Samsung Odyssey Neo G9, il monitor top di gamma con risoluzione da record

Il monitor da gioco Samsung Odyssey Neo G9 (codice modello: G95NC) consente ai giocatori di scoprire nuovi livelli di dettaglio con un campo visivo senza precedenti. Il monitor da gioco offre per la prima volta una risoluzione di 7.680×2.160 pixel e un rapporto di aspetto 32:9 in un unico schermo.

Lo schermo curvo 1000R da 57 pollici utilizza la tecnologia quantum mini LED con specifiche VESA Display HDR 1000 per offrire immagini superiori in qualsiasi contesto, dalle ombre alle scene più brillanti. Il pannello opaco permette di ridurre il riflesso della luce sullo schermo, minimizzando le distrazioni durante la visione di film o sessioni di gioco più intense.

Inoltre, è il primo monitor al mondo a vantare pieno supporto alla DisplayPort 2.1, che consente di trasferire i dati a una velocità circa doppia rispetto alla DisplayPort 1.4 adottata in precedenza. La nuova DP 2.1 consente di trasmettere informazioni senza distorsioni grazie alla compressione del flusso di visualizzazione (DSC), standard del settore.

Odyssey Neo G9 supporta anche una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, in modo che i videogiocatori non perdano nessun dettaglio durante una sessione di gaming particolarmente frenetica.

Samsung Odyssey OLED G9, il monitor con colori fedeli alla realtà

L’Odyssey OLED G9 (codice modello: G95SC) è l’ultimo nato della linea Odyssey, dotato di un display ultrawide curvo quad-HD da 49 pollici 1800R con un rapporto di 32:9. L’illuminazione OLED con tecnologia a punti quantici (QLED) è controllata singolarmente per ogni pixel, consentendo un rapporto di contrasto cromatico quasi infinito.

Lo schermo OLED, infatti, illumina ogni pixel separatamente e non fa affidamento sulla retroilluminazione, consentendo un rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1 e offrendo una gamma RGB completa e un nero assoluto senza filtri colore.

Pensato anche per i videogiocatori, Odyssey OLED G9 è dotato di un tempo di risposta di 0,1 ms e di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per evitare rallentamenti e ritardi durante la fruizione di contenuti.

Samsung ha stretto collaborazioni con big player del settore dello streaming, consentendo l’utilizzo nativo di applicazioni come Amazon Prime Video, Netflix e YouTube attraverso Smart Hub, il che permette agli utenti di godere di vari contenuti utilizzando semplicemente una connessione internet direttamente dalla propria TV, senza la necessità di un PC.

È inoltre dotato di Samsung Gaming Hub, una piattaforma di streaming di giochi all-in-one che consente agli appassionati di scoprire e giocare nel cloud tramite servizi partner come Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce Now, senza bisogno di una console o di scaricare fisicamente giochi sulla console.

Samsung ViewFinity S9, il monitor per professionisti e creativi

Il ViewFinity S9 (codice modello: S90PC), rivale dell’Apple Studio Display per specifiche e design, è l’ultimo nato della gamma di monitor Samsung. Per la prima volta presenta uno schermo 5K da 27 pollici ed è progettato per i professionisti del mondo creativo, come grafici e fotografi. Il pannello ha una risoluzione di 5.120 x 2.880 pixel, unita all’ampia gamma cromatica del 99% DCI-P3. A detta di Samsung, è in grado di offrire dettagli nitidi e fedeli alla realtà grazie anche all’accuratezza media del colore Delta E ≦21 che garantisce una rappresentazione fedele dei colori, anche in contesti complicati o ricchi di sfumature.

Il motore di calibrazione del colore integrato nel monitor garantisce colori e luminosità di alto livello, consentendo agli utenti di regolare con i propri smartphone con l’app Samsung Smart Calibration il bilanciamento del bianco, del colore Gamma e RGB per una fedeltà ottimale. Il pannello è opaco, il che consente di limitare i riflessi della luce per ridurre al minimo le distrazioni durante il lavoro.

Gli utenti possono collegare fotocamere e altri dispositivi al monitor tramite connessioni USB-C e Thunderbolt 4 per trasferire facilmente file di grandi dimensioni.

La serie ViewFinity S9 è dotata di una fotocamera SlimFit 4K e supporta le videoconferenze native attraverso app come Google Meet, incluse nello Smart Hub Samsung.

Smart Monitor M8, il monitor per la produttività

Samsung Smart Monitor M8 (codice modello: M80C) è caratterizzato da un design elegante e sottile ed è proposto in un nuovo formato da 27 pollici oltre a quello già esistente da 32 pollici, entrambi con risoluzione 4K. Sarà disponibile in quattro colorazioni consentendo di adattarsi a qualsiasi ambiente: Daylight Blue, Spring Green, Sunset Pink e Warm White.

Il monitor è provvisto di un supporto regolabile in altezza con possibilità di inclinazione che consente agli utenti di scegliere liberamente l’angolazione migliore per il proprio utilizzo. Lo schermo è in grado di ruotare di 90 gradi, consentendo, ad esempio, di visualizzare documenti particolarmente lunghi evitando di scorrere ripetutamente con il mouse. Non manca il pieno supporto agli standard di compatibilità con il montaggio VESA, consentendo di risparmiare spazio e mantenere l’ambiente libero da ingombri.

Smart Monitor M8 è in grado di connettersi, controllare e gestire centinaia di dispositivi connessi compatibili (tra cui luci, telecamere, campanelli, serrature, termostati e altro ancora) attraverso lo SmartThings Hub integrato. Nel corso dell’anno sarà possibile utilizzare i dispositivi che supportano Matter e gli standard Home Connectivity Alliance.

Anche in questo caso, sono presenti Smart Hub, dal quale è possibile usufruire di Prime Video, Netflix, YouTube e altri servizi di streaming e Samsung Gaming Hub, la piattaforma di streaming di giochi all-in-one.

Presente anche la nuova funzione My Contents, che fornisce all’utente un riepilogo di informazioni utili in un’unica schermata. La sua funzione è molto semplice: quando il monitor si trova in standby e rileva uno smartphone precedentemente associato tramite Bluetooth, mostra sullo schermo foto personalizzate, gli impegni del giorno e altro ancora; quando il telefono esce dal raggio d’azione, il monitor torna in modalità standby.

Anche in questo modello è presente anche una fotocamera SlimFit integrata, con una risoluzione 2K e con pieno supporto ai software di videoconferenza.

Per quanto riguarda la sicurezza, Smart Monitor M8 è protetto da Samsung Knox Vault, che consente di proteggere file e informazioni personali criptandoli e isolandoli dal sistema operativo principale del dispositivo.

Le novità di Samsung finiscono qui per ora. Non ci resta che attendere il CES per scoprire prezzi e disponibilità dei nuovi monitor e tutti i nuovi prodotti e servizi della casa coreana.

