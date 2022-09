Tra i protagonisti dell’edizione 2022 dell’IFA di Berlino, l’annuale appuntamento molto atteso dagli appassionati di tecnologia di tutto il Mondo, vi sarà anche un nuovo monitor di Samsung: stiamo parlando di Samsung Odyssey OLED G8.

Il colosso coreano ci tiene a mettere in evidenza che si tratta del primo monitor gaming OLED realizzato dall’azienda e sarà disponibile in un formato ultra sottile (appena 3,9 mm nella parte più sottile), con un display da 34 pollici.

Le principali caratteristiche di Samsung Odyssey OLED G8

Il pannello del nuovo monitor gaming di Samsung, realizzato in collaborazione con Quantum Dot Technology, può contare su una diagonale da 34 pollici e una risoluzione QHD (3.440 x 1.440 pixel) con aspect ratio in 21:9 e può vantare un tempo di risposta di solo 0,1 ms, un volume di colore del 100% e una gamma di colori DCI-99,3%, una curvatura 1800R e un refresh rate fino a 175 Hz.

In sostanza, l’obiettivo del colosso coreano è quello di mettere a disposizione degli utenti un monitor che sia in grado di garantire un’esperienza di gioco immersiva e realistica.

Dal punto di vista del design, Samsung Odyssey OLED G8 è rifinito con un’elegante struttura in metallo e può contare su un supporto regolabile in altezza (Height Adjustable Stand – HAS), oltre che sulla funzionalità di inclinazione, garantendo un’elevata efficienza ergonomica (a dire del produttore, ogni utente potrà trovare la posizione perfetta indipendentemente dal gioco che sta usando).

Tra le altre caratteristiche del nuovo monitor di Samsung troviamo la certificazione VESA DisplayHDR 400 True Black, il supporto AMD FreeSync Premium, la possibilità di accedere ai contenuti di Amazon Prime, Netflix, YouTube e degli altri servizi di streaming (e ciò anche senza una connessione ad un PC o un dispositivo mobile), Samsung Gaming Hub (disponibile solo in alcuni Paesi, tra i quali vi è anche l’Italia), il supporto a Samsung SmartThings e la possibilità di gestire gli altri dispositivi IoT della casa, varie porte (Micro HDMI 2.1, Mini DP 1.4 e USB Type-C) e un altoparlante stereo da 5 W.

L’Odyssey OLED G8 farà il suo esordio sul mercato a livello globale nel quarto trimestre del 2022. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire il suo prezzo.

Probabilmente il nuovo monitor di Samsung sarà disponibile anche su Amazon. Basta avere un po’ di pazienza.

