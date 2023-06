A inizio mese abbiamo scoperto l’intenzione di Reddit di intraprendere una nuova politica riguardo l’accesso di terze parti alle API proprietarie della piattaforma, decisione che si rivelerebbe insostenibile per gli sviluppatori di app di terze parti; in seguito alla notizia sono cominciate le proteste dei diretti interessati, con personalità quali lo sviluppatore di Apollo Christian Selig, che ha condiviso come stando alle nuove regole la società pretenderebbe un pagamento annuale di 20 milioni di dollari per il mantenimento dell’app Apollo.

Diverse community di Reddit, tra cui molte appartenenti al mondo Apple ma non solo, hanno deciso di intraprendere la via della protesta, numerosi subreddit all’interno della piattaforma infatti si oscureranno, ovvero diventeranno privati ed inaccessibili al pubblico, forma di protesta già utilizzata più volte in passato.

Abbiamo citato in apertura lo sviluppatore della celebre app Apollo che, qualche giorno fa, ha annunciato l’intenzione di chiudere la sua applicazione a partire dalla fine del mese, qualora la situazione non dovesse cambiare.

Anche diversi moderatori di vari subreddit hanno deciso di protestare, uno dei più celebri riguardanti iPhone ha iniziato l’oscuramento dalla giornata di ieri, avvisando gli utenti con il seguente messaggio:

Ciao a tutti, Ci scusiamo per i messaggi avanti e indietro qui, ma volevamo solo aggiornare la nostra community sulle nostre intenzioni di rendere r/iPhone privato (da limitato) nelle prossime 24 ore. Ciò fa seguito al nostro annuncio più recente fatto un paio d’ore fa in cui abbiamo limitato il subreddit (il che significa che il subreddit sarebbe ancora visibile ma non verrebbero pubblicati nuovi post). Si prega di leggere anche quel post, per il contesto completo della situazione. Non è stata una decisione facile da prendere, data una varietà di fattori, ma ci sentiamo a nostro agio nel prenderla. Tutto ciò che è stato pubblicato prima che la modalità limitata entrasse in vigore oggi sarà essenzialmente l’ultima prima pagina della nostra comunità prima di privatizzare completamente il subreddit. Nello scenario (alquanto improbabile) in cui la leadership di Reddit ha un cambio di direzione che vede l’inversione del recente cambiamento della politica API, riapriremo il subreddit, ma fino a quando ciò non accadrà, r/iPhone non sarà disponibile per l’uso a qualsiasi titolo . Molti altri subreddit stanno facendo lo stesso e li supportiamo per prendere posizione.

Originariamente la protesta sarebbe dovuta durare 48 ore ma in seguito, a causa delle dichiarazioni del CEO di Reddit, si è deciso di rendere l’oscuramento indefinito, ovvero di farlo continuare fino a quando non verrà proposta una risoluzione ragionevole. Diversi subreddit hanno deciso come detto di unirsi alla protesta, su Reddark è presente una lista di tutti gli aderenti all’iniziativa, in attesa di un cambio di rotta da parte di Reddit che dovrebbe implementare la nuova politica a partire dal 19 giugno; a titolo di esempio, riportiamo di seguito la lista dei principali subreddit del mondo Apple aderenti alla protesta:

La community dei fan della mela non è ovviamente l’unica infastidita dall’atteggiamento della piattaforma, Reddit è infatti utilizzato per svariati scopi e diversi interessi, e anche il mondo Microsoft/Windows vuole farsi sentire: si uniscono alla protesta, oscurandosi, anche i subreddit r/windows , r/ Windows10 e r/ Windows11 oltre a r/ MicrosoftTeams , r/ windowsinsiders e r/ WindowsHelp. I moderatori dei subreddit in questione hanno fornito agli utenti alcune motivazioni per la protesta contro le modifiche alle API, spiegando al contempo come influenzeranno le app di terze parti per il servizio:

Molte di queste app forniscono funzionalità che le app ufficiali non hanno, ad esempio strumenti di moderazione. Molti moderatori utilizzano le app per aiutare a mantenere i subreddit, gli strumenti offerti dalle app ufficiali sono limitati in confronto. Senza questi strumenti, cose come lo spam e altri contenuti indesiderati potranno prosperare più facilmente su Reddit.

Insomma, la decisione di Reddit ha sicuramente sollevato un gran polverone, sembra poco plausibile che la società possa tornare sui suoi passi, anche considerando le dichiarazioni fatte dal CEO, non ci resta che attendere per scoprire se le numerose proteste cambieranno la situazione.

