La scorsa settimana è emerso che Reddit potrebbe diventare insostenibile per le app di terze parti per via della nuova politica di monetizzazione più onerosa che la società intende intraprendere per l’accesso all’API. Oggi Reddit ha fornito delle dichiarazioni in risposta alle proteste degli sviluppatori.

Innanzitutto Reddit afferma che spende milioni di dollari per via delle tariffe di hosting, sottolineando che i prezzi applicati dalla società si basano su livelli di utilizzo dello sviluppatore per sostenere i costi del servizio a lui offerto.

Reddit ritiene inoltre che gli sviluppatori sono responsabili dell’efficienza delle proprie app ed esperienze in termini di chiamate API e afferma che la stragrande maggioranza di questi non dovrà pagare per l’accesso alla Reddit Data API, in quanto può essere utilizzata gratuitamente entro i limiti di tariffa pubblicati, a condizione che le app non siano monetizzate, inoltre l’accesso all’API è gratuito per gli strumenti moderatori e i bot.

Infine la società dichiara il suo impegno nel promuovere un ecosistema di sviluppatori sicuro e responsabile attorno a Reddit, nell’ottica di una partnership sostenibile e reciprocamente vantaggiosa, mantenendo al contempo gli sviluppatori e i loro dati al sicuro.

Staremo a vedere se queste dichiarazioni saranno sufficienti per placare il malcontento ed evitare che la protesta culmini con la chiusura di centinaia di subreddit, alcuni con oltre 10 milioni di abbonati, che sembra programmata per il 12 giugno per almeno 48 ore, a meno che Reddit non annulli o modifichi in modo soddisfacente la politica proposta.

