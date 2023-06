Continuiamo a seguire con interesse le novità relative ad Apple Vision Pro, l’atteso primo dispositivo per la mixed reality del colosso di Cupertino.

Lanciato in occasione della Worldwide Developers Conference 2023, Apple Vision Pro potrà contare su grandi attenzioni da parte del colosso statunitense e offrirà agli utenti la possibilità di guardare contenuti multimediali in 2D o in 3D.

“Monarch: Legacy of Monsters” su Apple Vision Pro

Stando alle ultime indiscrezioni, Apple potrebbe realizzare “Monarch: Legacy of Monsters” proprio con il suo visore in mente.

L’obiettivo del colosso di Cupertino è accertarsi che ci sia una qualche forma di contenuto 3D disponibile al momento del lancio.

Sulla base di quanto è possibile apprendere da un tweet di Sigmund Judge di Screentimes, persone vicine alla produzione dello spettacolo (al momento senza nome) “Monsterverse” per Apple TV+ hanno affermato che la serie è stata girata nel formato Spatial Video di Apple.

Il formato in questione fornisce in modo efficace video 3D stereoscopico, che potrebbe essere utilizzato da cuffie e dispositivi in grado di elaborare questo genere di contenuti e ciò consente anche di incorporare contenuti audio spaziali, per rendere il video nel complesso più coinvolgente per gli utenti.

Nel gennaio dello scorso anno Apple ha annunciato di aver ordinato una serie live action basata su un mondo in cui esistono Godzilla e i Titani, con collegamenti a un’organizzazione segreta nota come “Monarch”.

Parte del franchise “Monsterverse” di Legendary, la serie dovrebbe essere chiamata “Monarch: Legacy of Monsters”.

Al momento non vi sono informazioni su quando la serie sarà presentata in anteprima sulle piattaforme del colosso statunitense ma, dato il coinvolgimento di Apple Vision Pro, ciò potrebbe avvenire in prossimità del lancio del visore.

Tale serie, ad ogni modo, dovrebbe essere visualizzabile anche attraverso metodi di streaming standard, come ad esempio Apple TV.

